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بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج

مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج وإقامة طوق أمني واستحداث 32 نقطة منع

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج أنه تم مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج، الذي عقد اليوم.
وقال مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، إن الخطط المرورية غالباً تراعي احتياجات أهالي مكة، وسنتخذ قرارًا بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.
وأوضح قائد مهام شرطة مكة أنه سيتم إقامة طوق أمني على مداخل منطقة مكة المكرمة لتخفيف الضغط على مراكز الضبط، واستحداث 32 نقطة منع على مشارف العاصمة المقدسة والمشاعر والطرق المؤدية لها وتوزيعها على 4 مناطق.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج
سبق

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج أنه تم مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج، الذي عقد اليوم.
وقال مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، إن الخطط المرورية غالباً تراعي احتياجات أهالي مكة، وسنتخذ قرارًا بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.
وأوضح قائد مهام شرطة مكة أنه سيتم إقامة طوق أمني على مداخل منطقة مكة المكرمة لتخفيف الضغط على مراكز الضبط، واستحداث 32 نقطة منع على مشارف العاصمة المقدسة والمشاعر والطرق المؤدية لها وتوزيعها على 4 مناطق.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:53 PM

بالفيديو.. المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج

مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج وإقامة طوق أمني واستحداث 32 نقطة منع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج أنه تم مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج، الذي عقد اليوم.
وقال مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، إن الخطط المرورية غالباً تراعي احتياجات أهالي مكة، وسنتخذ قرارًا بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.
وأوضح قائد مهام شرطة مكة أنه سيتم إقامة طوق أمني على مداخل منطقة مكة المكرمة لتخفيف الضغط على مراكز الضبط، واستحداث 32 نقطة منع على مشارف العاصمة المقدسة والمشاعر والطرق المؤدية لها وتوزيعها على 4 مناطق.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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