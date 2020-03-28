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تكليف "كونراد بيسيندورفر" رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء

لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية عددٍ من الوزراء؛ قرارًا بتكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر رئيسًا للهيئة؛ حيث سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية، قادرة على الوفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـعشرين؛ استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة في سياق جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين؛ وهو ما يحقق العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوىً عالياً من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.

ويأتي تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيساً للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير الماضي، متماشياً مع التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مسيرتها العملية، وتوطيناً للتجارب الدولية المميزة؛ حيث يعد كونراد أحد أبرز الخبراء عالمياً في إدارة المنظمات الإحصائية.

وكان الدكتور كونراد بيسيندورفر قد شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019، ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي (ESSC)، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضم رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات، وعمل رئيساً للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016، ورئيساً للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، كما عمل رئيسًا مشاركًا (مع الهند) لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشاراً لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.

وحصل الدكتور كونراد على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضراً للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.

ويأتي اختيار الدكتور كونراد متماشياً مع التجارب الدولية المختلفة في التطوير النوعي للعمل الإحصائي والتنموي؛ من خلال استقطاب تجارب دولية من خارجها؛ حيث عينت المملكة المتحدة خبيراً نيوزيلندياً وهو ليونارد وارين كوك، مديراً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، وكذلك تعيين مارك كارني في منصب محافظ البنك المركزي البريطاني في عام 2008م، وهو ما يؤكد أن تبادل الخبرات وتوطينها كان إحدى الممارسات الدولية التي حققت قفزاتٍ نوعية في الدول التي عملت على تجسير الفجوة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين في دول العالم.

وتسعى المملكة في ظل رئاستها لمجموعة العشرين، إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية، وصولاً إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصادياً في العالم، وستعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافةً إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة المستويات الوظيفية، وتحسين البيئة التقنية الداعمة للعمل الإحصائي، واستقطاب أفضل الخبرات والتجارب العالمية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات التطويرية لقطاع البيانات الإحصائية بمفهومها الشامل، وصولاً إلى العمل المشترك مع الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة؛ لتهيئة جيل إحصائي متخصص من خلال تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود العمل الإحصائي في المملكة خلال الفترة القادمة.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليف "كونراد بيسيندورفر" رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء
سبق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية عددٍ من الوزراء؛ قرارًا بتكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر رئيسًا للهيئة؛ حيث سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية، قادرة على الوفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـعشرين؛ استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة في سياق جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين؛ وهو ما يحقق العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوىً عالياً من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.

ويأتي تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيساً للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير الماضي، متماشياً مع التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مسيرتها العملية، وتوطيناً للتجارب الدولية المميزة؛ حيث يعد كونراد أحد أبرز الخبراء عالمياً في إدارة المنظمات الإحصائية.

وكان الدكتور كونراد بيسيندورفر قد شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019، ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي (ESSC)، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضم رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات، وعمل رئيساً للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016، ورئيساً للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، كما عمل رئيسًا مشاركًا (مع الهند) لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشاراً لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.

وحصل الدكتور كونراد على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضراً للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.

ويأتي اختيار الدكتور كونراد متماشياً مع التجارب الدولية المختلفة في التطوير النوعي للعمل الإحصائي والتنموي؛ من خلال استقطاب تجارب دولية من خارجها؛ حيث عينت المملكة المتحدة خبيراً نيوزيلندياً وهو ليونارد وارين كوك، مديراً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، وكذلك تعيين مارك كارني في منصب محافظ البنك المركزي البريطاني في عام 2008م، وهو ما يؤكد أن تبادل الخبرات وتوطينها كان إحدى الممارسات الدولية التي حققت قفزاتٍ نوعية في الدول التي عملت على تجسير الفجوة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين في دول العالم.

وتسعى المملكة في ظل رئاستها لمجموعة العشرين، إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية، وصولاً إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصادياً في العالم، وستعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافةً إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة المستويات الوظيفية، وتحسين البيئة التقنية الداعمة للعمل الإحصائي، واستقطاب أفضل الخبرات والتجارب العالمية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات التطويرية لقطاع البيانات الإحصائية بمفهومها الشامل، وصولاً إلى العمل المشترك مع الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة؛ لتهيئة جيل إحصائي متخصص من خلال تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود العمل الإحصائي في المملكة خلال الفترة القادمة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
11:15 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:10 PM

تكليف "كونراد بيسيندورفر" رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء

لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
20
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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية عددٍ من الوزراء؛ قرارًا بتكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر رئيسًا للهيئة؛ حيث سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية، قادرة على الوفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـعشرين؛ استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة في سياق جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين؛ وهو ما يحقق العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوىً عالياً من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.

ويأتي تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيساً للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير الماضي، متماشياً مع التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مسيرتها العملية، وتوطيناً للتجارب الدولية المميزة؛ حيث يعد كونراد أحد أبرز الخبراء عالمياً في إدارة المنظمات الإحصائية.

وكان الدكتور كونراد بيسيندورفر قد شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019، ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي (ESSC)، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضم رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات، وعمل رئيساً للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016، ورئيساً للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، كما عمل رئيسًا مشاركًا (مع الهند) لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشاراً لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.

وحصل الدكتور كونراد على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضراً للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.

ويأتي اختيار الدكتور كونراد متماشياً مع التجارب الدولية المختلفة في التطوير النوعي للعمل الإحصائي والتنموي؛ من خلال استقطاب تجارب دولية من خارجها؛ حيث عينت المملكة المتحدة خبيراً نيوزيلندياً وهو ليونارد وارين كوك، مديراً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، وكذلك تعيين مارك كارني في منصب محافظ البنك المركزي البريطاني في عام 2008م، وهو ما يؤكد أن تبادل الخبرات وتوطينها كان إحدى الممارسات الدولية التي حققت قفزاتٍ نوعية في الدول التي عملت على تجسير الفجوة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين في دول العالم.

وتسعى المملكة في ظل رئاستها لمجموعة العشرين، إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية، وصولاً إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصادياً في العالم، وستعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافةً إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة المستويات الوظيفية، وتحسين البيئة التقنية الداعمة للعمل الإحصائي، واستقطاب أفضل الخبرات والتجارب العالمية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات التطويرية لقطاع البيانات الإحصائية بمفهومها الشامل، وصولاً إلى العمل المشترك مع الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة؛ لتهيئة جيل إحصائي متخصص من خلال تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود العمل الإحصائي في المملكة خلال الفترة القادمة.

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