فيديو فاضح أسقط قناعه .. "مفتى الحوثيين": القرآن "ليس فقط ناقصاً بل عمى"!

حديث يرى فيه أن رسالة الخميني ووصاياه ومواعظ خامنئي هي الكتب المُبصرة

في فيديو لا يدع مجالاً للشك في خبث الحركة الحوثية ويكشف قناعها وما تدّعيه بحملها رسالة دينية إسلامية وما يُحاك بعقيدة أهل اليمن من مكائد عبر ذراع إيران التي تنفّذ توجيهات أسيادهم الملالي، وإن كانت تخص كتاب الله؛ حيث وصف مفتي الميليشيات الحوثية خريج جامعة إيران، في لقاء متلفز، القرآن الكريم بأنه "ليس فقط بكتاب ناقص؛ بل إنه عمى".

وجاء في الحديث المتلفز لمفتي الحوثيين، أن القرآن لم يعد له ارتباط بقرنائه آل بيت النبي، ويقول إن القرآن "طلع عمى"، وبهذا الحديث يرى مفتي الحوثيين أن رسالة الخميني ووصاياه وخطب ومواعظ خامنئي هي الكتب الكاملة المُبصرة، عليها قد بُنيت مسيرتهم الخائبة، وبذلك يستدلون هم في كلماتهم التحريضية ضدّ المسلمين التي بدأت من صعدة وقتلت وشرّدت السنة ودمّرت الدور التعليمية التابعة لها.

ووفقاً لمراقبين، فإن التصريحات التي أطلقها مفتي الميليشيات الإرهابية الحوثية تكشف النفاق الذي تمارسه ميليشياتهم الإعلامية وأبواقهم الدينية عبر قناة المسيرة، وتبين أن ما يقوموا به ما هو إلا إيهامٌ وكسبُ مَن تبقى على الزيدية الحقيقية، واجترارهم إلى مستنقع الأكاذيب والدجل الذي تُحاك داخله الخطط ضدّ الزيدية وضدّ السنة وتدمير كل صاحب معتقدٍ يخالف معتقداتهم التي صنعوها هم من أجل بناء إمبراطورية الخميني، واستكمال طريقها من اليمن إلى غيرها.