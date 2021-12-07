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لاعبو الهلال يجرون فحوصات "كورونا" بعد وجود حالة اشتباه

أجرى أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليـوم فحوصات فيروس "كورونا" للاطمئنان على حالـة الجميع بعد وجود حالة اشتباه إصابة لأحد أعضاء الفريق.

وأرجأ الفريق تدريبه المقرر إقامته عصر اليوم؛ لأسباب احترازية إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية .

ينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات الطبية خلال الـ 24ساعة القادمة .

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لاعبو الهلال يجرون فحوصات "كورونا" بعد وجود حالة اشتباه
سبق

أجرى أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليـوم فحوصات فيروس "كورونا" للاطمئنان على حالـة الجميع بعد وجود حالة اشتباه إصابة لأحد أعضاء الفريق.

وأرجأ الفريق تدريبه المقرر إقامته عصر اليوم؛ لأسباب احترازية إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية .

ينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات الطبية خلال الـ 24ساعة القادمة .

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
07:34 PM

لاعبو الهلال يجرون فحوصات "كورونا" بعد وجود حالة اشتباه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليـوم فحوصات فيروس "كورونا" للاطمئنان على حالـة الجميع بعد وجود حالة اشتباه إصابة لأحد أعضاء الفريق.

وأرجأ الفريق تدريبه المقرر إقامته عصر اليوم؛ لأسباب احترازية إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية .

ينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات الطبية خلال الـ 24ساعة القادمة .

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,305
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