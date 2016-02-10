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فيسبوك تُطلق تحديثًا جديدًا لـ"ماسنجر" على أجهزة الكمبيوتر

يتميز بقدرته على تجاهل محادثة وإرسال الملصقات والإشعارات

طرحت شركة فيسبوك، تحديثًا جديدًا لتطبيق ماسنجر على الأجهزة المكتبية، والذي يحمل اسم Messenger Desktop؛ حيث حمل التحديث الإصدار رقم 350.5.122.0، ويوفر التحديث اثنين من المميزات الجديدة التي تم اختبارها مؤخرًا في الإصدار التجريبي للتطبيق الرئيسي؛ حيث إن الميزة الأولى هي القدرة على تجاهل محادثة؛ وهذا يعني بمجرد اختيار تجاهل رسائل صديق فيسبوك؛ لن تتلقى إشعارًا عندما يرسل إليك الصديق، وسيتم نقله إلى قسم طلبات الرسائل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن الميزة الثانية تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من تطبيق Messenger Desktop.

ووفق "اليوم السابع" المصرية، يُذكر أن تطبيق Facebook Messenger Desktop يتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات أولًا بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقاؤهم الرسائل، وإنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلًا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة.

فضلًا عن إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة، والبحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

كما قام "فيسبوك" مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به؛ حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والرموز المحدثة، وأكثر من ذلك.

كما كشف تقرير سابق عن أن شركة "فيسبوك" تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز؛ حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يُعرف بـFacebook Messenger Beta؛ حيث يأتي التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت، وله أيقونة جديدة.

ويضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم؛ فضلًا عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات؛ فضلًا عن العديد من الرموز الجديدة.

فيسبوك تطبيق ماسنجر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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فيسبوك تُطلق تحديثًا جديدًا لـ"ماسنجر" على أجهزة الكمبيوتر
سبق

طرحت شركة فيسبوك، تحديثًا جديدًا لتطبيق ماسنجر على الأجهزة المكتبية، والذي يحمل اسم Messenger Desktop؛ حيث حمل التحديث الإصدار رقم 350.5.122.0، ويوفر التحديث اثنين من المميزات الجديدة التي تم اختبارها مؤخرًا في الإصدار التجريبي للتطبيق الرئيسي؛ حيث إن الميزة الأولى هي القدرة على تجاهل محادثة؛ وهذا يعني بمجرد اختيار تجاهل رسائل صديق فيسبوك؛ لن تتلقى إشعارًا عندما يرسل إليك الصديق، وسيتم نقله إلى قسم طلبات الرسائل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن الميزة الثانية تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من تطبيق Messenger Desktop.

ووفق "اليوم السابع" المصرية، يُذكر أن تطبيق Facebook Messenger Desktop يتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات أولًا بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقاؤهم الرسائل، وإنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلًا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة.

فضلًا عن إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة، والبحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

كما قام "فيسبوك" مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به؛ حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والرموز المحدثة، وأكثر من ذلك.

كما كشف تقرير سابق عن أن شركة "فيسبوك" تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز؛ حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يُعرف بـFacebook Messenger Beta؛ حيث يأتي التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت، وله أيقونة جديدة.

ويضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم؛ فضلًا عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات؛ فضلًا عن العديد من الرموز الجديدة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:36 AM

فيسبوك تُطلق تحديثًا جديدًا لـ"ماسنجر" على أجهزة الكمبيوتر

يتميز بقدرته على تجاهل محادثة وإرسال الملصقات والإشعارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة فيسبوك، تحديثًا جديدًا لتطبيق ماسنجر على الأجهزة المكتبية، والذي يحمل اسم Messenger Desktop؛ حيث حمل التحديث الإصدار رقم 350.5.122.0، ويوفر التحديث اثنين من المميزات الجديدة التي تم اختبارها مؤخرًا في الإصدار التجريبي للتطبيق الرئيسي؛ حيث إن الميزة الأولى هي القدرة على تجاهل محادثة؛ وهذا يعني بمجرد اختيار تجاهل رسائل صديق فيسبوك؛ لن تتلقى إشعارًا عندما يرسل إليك الصديق، وسيتم نقله إلى قسم طلبات الرسائل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن الميزة الثانية تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من تطبيق Messenger Desktop.

ووفق "اليوم السابع" المصرية، يُذكر أن تطبيق Facebook Messenger Desktop يتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات أولًا بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقاؤهم الرسائل، وإنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلًا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة.

فضلًا عن إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة، والبحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

كما قام "فيسبوك" مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به؛ حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والرموز المحدثة، وأكثر من ذلك.

كما كشف تقرير سابق عن أن شركة "فيسبوك" تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز؛ حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يُعرف بـFacebook Messenger Beta؛ حيث يأتي التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت، وله أيقونة جديدة.

ويضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم؛ فضلًا عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات؛ فضلًا عن العديد من الرموز الجديدة.

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