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وزيرة الرياضة البريطانية توجد بمران أخضر السيدات الأول لكرة القدم

حضرت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيّدات، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

كما شهدت تدريبات الأخضر الأول للسيّدات حضور أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بوجود عضو مجلس إدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيّان وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزيرة الرياضة البريطانية توجد بمران أخضر السيدات الأول لكرة القدم
سبق

حضرت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيّدات، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

كما شهدت تدريبات الأخضر الأول للسيّدات حضور أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بوجود عضو مجلس إدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيّان وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:43 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:14 AM

وزيرة الرياضة البريطانية توجد بمران أخضر السيدات الأول لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,424

حضرت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيّدات، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

كما شهدت تدريبات الأخضر الأول للسيّدات حضور أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا، بوجود عضو مجلس إدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيّان وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

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