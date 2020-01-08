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زيدان: جئنا للسعودية لتحقيق السوبر.. وألبرت: نحن جاهزون

أوضح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أن كأس السوبر الإسباني لكرة القدم هو كل ما يفكرون به في الفترة الحالية، وأنه الهدف المنشود، وقال: "لم نأتِ إلى السعودية إلا لطموح واحد وهدف واحد، هو الفوز بالكأس".

وواصل زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة، مؤكدًا أن اللاعب في ريال مدريد لا بد أن يتعلم ويطور من مستواه، وأن يهتم كثيرًا بمستقبله الكروي. مبينًا أن النادي لا يحتاج سوى اللاعب الجاهز.. مشيرًا إلى أن مباراة اليوم تعد مواجهة نهائية، وليست نصف نهائي، وأنه لا يتطلع إلا للفوز والانتصار.

من جهته، أكد مدرب فريق فالنسيا ألبرت سيلاديس جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام فريق ريال مدريد في افتتاح مواجهات السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جدة: "نعاني فقط من عدم جاهزية نجمنا ردريغو، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد، وسننافس حتى آخر لحظة، وطموحنا هو تحقيق الكأس، والعودة بها إلى إسبانيا".

وأضاف سيلاديس: "في حال التأهل لا يهمنا من يكون الخصم. نحن في كامل الجاهزية لجميع الخصوم، وسنحقق الكأس، ونسعد جماهيرنا".

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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زيدان: جئنا للسعودية لتحقيق السوبر.. وألبرت: نحن جاهزون
سبق

أوضح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أن كأس السوبر الإسباني لكرة القدم هو كل ما يفكرون به في الفترة الحالية، وأنه الهدف المنشود، وقال: "لم نأتِ إلى السعودية إلا لطموح واحد وهدف واحد، هو الفوز بالكأس".

وواصل زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة، مؤكدًا أن اللاعب في ريال مدريد لا بد أن يتعلم ويطور من مستواه، وأن يهتم كثيرًا بمستقبله الكروي. مبينًا أن النادي لا يحتاج سوى اللاعب الجاهز.. مشيرًا إلى أن مباراة اليوم تعد مواجهة نهائية، وليست نصف نهائي، وأنه لا يتطلع إلا للفوز والانتصار.

من جهته، أكد مدرب فريق فالنسيا ألبرت سيلاديس جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام فريق ريال مدريد في افتتاح مواجهات السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جدة: "نعاني فقط من عدم جاهزية نجمنا ردريغو، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد، وسننافس حتى آخر لحظة، وطموحنا هو تحقيق الكأس، والعودة بها إلى إسبانيا".

وأضاف سيلاديس: "في حال التأهل لا يهمنا من يكون الخصم. نحن في كامل الجاهزية لجميع الخصوم، وسنحقق الكأس، ونسعد جماهيرنا".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:32 AM
اخر تعديل
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:06 AM

زيدان: جئنا للسعودية لتحقيق السوبر.. وألبرت: نحن جاهزون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أن كأس السوبر الإسباني لكرة القدم هو كل ما يفكرون به في الفترة الحالية، وأنه الهدف المنشود، وقال: "لم نأتِ إلى السعودية إلا لطموح واحد وهدف واحد، هو الفوز بالكأس".

وواصل زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة، مؤكدًا أن اللاعب في ريال مدريد لا بد أن يتعلم ويطور من مستواه، وأن يهتم كثيرًا بمستقبله الكروي. مبينًا أن النادي لا يحتاج سوى اللاعب الجاهز.. مشيرًا إلى أن مباراة اليوم تعد مواجهة نهائية، وليست نصف نهائي، وأنه لا يتطلع إلا للفوز والانتصار.

من جهته، أكد مدرب فريق فالنسيا ألبرت سيلاديس جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام فريق ريال مدريد في افتتاح مواجهات السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جدة: "نعاني فقط من عدم جاهزية نجمنا ردريغو، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد، وسننافس حتى آخر لحظة، وطموحنا هو تحقيق الكأس، والعودة بها إلى إسبانيا".

وأضاف سيلاديس: "في حال التأهل لا يهمنا من يكون الخصم. نحن في كامل الجاهزية لجميع الخصوم، وسنحقق الكأس، ونسعد جماهيرنا".

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