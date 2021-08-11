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قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020"

نظير تمثيله المشرّف للوطن

كرَّم الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، في مكتبه اليوم لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

حضر التكريم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير الفقير.

من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020"
سبق

كرَّم الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، في مكتبه اليوم لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

حضر التكريم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير الفقير.

من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:49 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:51 AM

قائد القوات الجوية يكرّم "الحامدي" بمناسبة حصوله على فضية "طوكيو 2020"

نظير تمثيله المشرّف للوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كرَّم الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، في مكتبه اليوم لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

حضر التكريم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، والمدرب منير الفقير.

من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.

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