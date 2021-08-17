النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية

مع مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية

وقّعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التنموية مع عدد من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية.

وشمل العقد الأول التوقيع مع جمعية المدينة للتوحد لمدة 30 سنة؛ وذلك لإنشاء وتشغيل محلات تجارية بمساحة 2.654.93م2 بحي الجار بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار والتسهيل والدعم للمؤسسات الوطنية والمجتمعية.

وتضمن العقد الثاني اتفاقية استثمارية مع مؤسسة إحدى الشركات الوطنية لخدمات الإعاشة لإنشاء وتشغيل مطعم بالواجهة البحرية على مساحة 2.356.39م2 ومدة العقد 30 سنة، أما العقد الثالث فكان اتفاقية استثمارية لمدة 10 سنوات مع مؤسسة وطنية مختصة بالمشروبات؛ وذلك لإنشاء وتشغيل مقهى بالواجهة البحرية على مساحة 60.45م2.

وشمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مع شركة وطنية في مجال العقارات والمقاولات لمدة 40 سنة؛ لإنشاء وتشغيل مركز تجاري متعدد الاستخدامات بحي الفيصل على مساحة 50.483.63م2.

جاء ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية، واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية
سبق

وقّعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التنموية مع عدد من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية.

وشمل العقد الأول التوقيع مع جمعية المدينة للتوحد لمدة 30 سنة؛ وذلك لإنشاء وتشغيل محلات تجارية بمساحة 2.654.93م2 بحي الجار بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار والتسهيل والدعم للمؤسسات الوطنية والمجتمعية.

وتضمن العقد الثاني اتفاقية استثمارية مع مؤسسة إحدى الشركات الوطنية لخدمات الإعاشة لإنشاء وتشغيل مطعم بالواجهة البحرية على مساحة 2.356.39م2 ومدة العقد 30 سنة، أما العقد الثالث فكان اتفاقية استثمارية لمدة 10 سنوات مع مؤسسة وطنية مختصة بالمشروبات؛ وذلك لإنشاء وتشغيل مقهى بالواجهة البحرية على مساحة 60.45م2.

وشمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مع شركة وطنية في مجال العقارات والمقاولات لمدة 40 سنة؛ لإنشاء وتشغيل مركز تجاري متعدد الاستخدامات بحي الفيصل على مساحة 50.483.63م2.

جاء ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية، واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
05:41 PM

الهيئة الملكية بينبع توقّع عددًا من العقود الاستثمارية

مع مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
0
425

وقّعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التنموية مع عدد من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية.

وشمل العقد الأول التوقيع مع جمعية المدينة للتوحد لمدة 30 سنة؛ وذلك لإنشاء وتشغيل محلات تجارية بمساحة 2.654.93م2 بحي الجار بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار والتسهيل والدعم للمؤسسات الوطنية والمجتمعية.

وتضمن العقد الثاني اتفاقية استثمارية مع مؤسسة إحدى الشركات الوطنية لخدمات الإعاشة لإنشاء وتشغيل مطعم بالواجهة البحرية على مساحة 2.356.39م2 ومدة العقد 30 سنة، أما العقد الثالث فكان اتفاقية استثمارية لمدة 10 سنوات مع مؤسسة وطنية مختصة بالمشروبات؛ وذلك لإنشاء وتشغيل مقهى بالواجهة البحرية على مساحة 60.45م2.

وشمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مع شركة وطنية في مجال العقارات والمقاولات لمدة 40 سنة؛ لإنشاء وتشغيل مركز تجاري متعدد الاستخدامات بحي الفيصل على مساحة 50.483.63م2.

جاء ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية، واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة