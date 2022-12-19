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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع مياه وإصحاح بيئي في النيجر

تشمل: حفر 25 بئر مياه وتركيب 25 مضخة وتأمين 25 خزانًا علويًّا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في جمهورية النيجر للعام 1441هـ؛ حيث وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية حفر 25 بئر مياه بعمق يصل لـ100 متر، وتركيب 25 مضخة مياه بقوة 1,600 واط، وتأمين 25 خزانًا علويًّا، وتنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب المياه، وإنشاء ثماني مضخات بالطاقة الشمسية؛ لضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة؛
حيث سيصل عدد المستفيدين 76,190 فردًا في مناطق: الساي، تاليبري، نيامي، دوسو، ولم، ليبوري.

وتشمل أنشطة المشروع تقديم المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصي، وأيضًا تقديم الخدمات البيئية في الصرف الصحي والتدريب والتثقيف الصحي للمناطق الأكثر تضررًا في جمهورية النيجر.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول؛ ومنها جمهورية النيجر.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جمهورية النيجر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع مياه وإصحاح بيئي في النيجر
سبق

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في جمهورية النيجر للعام 1441هـ؛ حيث وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية حفر 25 بئر مياه بعمق يصل لـ100 متر، وتركيب 25 مضخة مياه بقوة 1,600 واط، وتأمين 25 خزانًا علويًّا، وتنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب المياه، وإنشاء ثماني مضخات بالطاقة الشمسية؛ لضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة؛
حيث سيصل عدد المستفيدين 76,190 فردًا في مناطق: الساي، تاليبري، نيامي، دوسو، ولم، ليبوري.

وتشمل أنشطة المشروع تقديم المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصي، وأيضًا تقديم الخدمات البيئية في الصرف الصحي والتدريب والتثقيف الصحي للمناطق الأكثر تضررًا في جمهورية النيجر.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول؛ ومنها جمهورية النيجر.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:23 PM

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع مياه وإصحاح بيئي في النيجر

تشمل: حفر 25 بئر مياه وتركيب 25 مضخة وتأمين 25 خزانًا علويًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في جمهورية النيجر للعام 1441هـ؛ حيث وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية حفر 25 بئر مياه بعمق يصل لـ100 متر، وتركيب 25 مضخة مياه بقوة 1,600 واط، وتأمين 25 خزانًا علويًّا، وتنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب المياه، وإنشاء ثماني مضخات بالطاقة الشمسية؛ لضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة؛
حيث سيصل عدد المستفيدين 76,190 فردًا في مناطق: الساي، تاليبري، نيامي، دوسو، ولم، ليبوري.

وتشمل أنشطة المشروع تقديم المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصي، وأيضًا تقديم الخدمات البيئية في الصرف الصحي والتدريب والتثقيف الصحي للمناطق الأكثر تضررًا في جمهورية النيجر.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول؛ ومنها جمهورية النيجر.

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