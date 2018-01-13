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الاثنين.. سحب قرعة كأس الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

خلال مؤتمر صحافي يعقده فهد بن خالد بالريتز كارلتون بالرياض

يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، مساء بعد غدٍ الاثنين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، مؤتمراً صحفياً بمناسبة إقامة مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي.

ويشهد المؤتمر إجراء مراسم قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على جديد المهرجان بعد رفع شوط كأس الأمير سلطان العالمي إلى الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتقرر تخصيص ثلاثة أشواط للمواطنين السعوديين دعماً من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وخلال المؤتمر، سيتم استعراض الموضوعات التي تهم المهرجان من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

كأس الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاثنين.. سحب قرعة كأس الأمير سلطان العالمي للجواد العربي
سبق

يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، مساء بعد غدٍ الاثنين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، مؤتمراً صحفياً بمناسبة إقامة مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي.

ويشهد المؤتمر إجراء مراسم قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على جديد المهرجان بعد رفع شوط كأس الأمير سلطان العالمي إلى الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتقرر تخصيص ثلاثة أشواط للمواطنين السعوديين دعماً من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وخلال المؤتمر، سيتم استعراض الموضوعات التي تهم المهرجان من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
03:59 PM

الاثنين.. سحب قرعة كأس الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

خلال مؤتمر صحافي يعقده فهد بن خالد بالريتز كارلتون بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، مساء بعد غدٍ الاثنين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، مؤتمراً صحفياً بمناسبة إقامة مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي.

ويشهد المؤتمر إجراء مراسم قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على جديد المهرجان بعد رفع شوط كأس الأمير سلطان العالمي إلى الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتقرر تخصيص ثلاثة أشواط للمواطنين السعوديين دعماً من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وخلال المؤتمر، سيتم استعراض الموضوعات التي تهم المهرجان من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

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