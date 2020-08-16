النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة
سبق

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:36 PM

"أبو نجم" إلى المرتبة 13 بأمانة العاصمة المقدسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
142

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارًا بترقية مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "أبو نجم" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة