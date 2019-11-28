الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة منتخب البحرين.. و رينارد يواجه الإعلام

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس، تدريباته بعد مباراته أمس الأربعاء أمام منتخب الكويت في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب البحرين التي ستقام بعد غد السبت.

أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس و اكتفوا بتمارين استرجاعية.

خصص المدير الفني المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمارين التمرير بعدها تقسيمة من مجموعتين.

يواصل الأخضر غداً الجمعة تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.

وفي سياق متصل يعقد غداً الجمعة المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة الأخضر أمام البحرين وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق ويندهام عند تمام الساعة الثالثة عصراً.