إدارة "تعليم الجوف" تنفذ مبادرة "في مقرك خذ لقاحك"

"الغامدي" يشكر الشؤون الصحية بالمنطقة على التعاون

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع المديرية العامة

للشؤون الصحية بالمنطقة، مبادرة تقديم لقاح كورونا لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

جاء ذلك في مبنى الإدارة للرجال ومسرح مبنى الإدارات النسائية للنساء، صباح اليوم الخميس.

وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، تجاوب منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة بأخذ اللقاح

من مكان عملهم، تيسيراً وتسهيلاً لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار الفايروس.

وقدم "الغامدي" شكره للشؤون الصحية في المنطقة على التعاون مع المبادرة.