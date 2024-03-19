النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التخصصات الصحية تُصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية

تهدف إلى دعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية، للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

ودعت الهيئةُ جميعَ مَن له علاقة بالعملية التدريبية إلى الاطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ، والأخذ بمحتوياتها، والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دومًا لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التخصصات الصحية تُصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية
سبق

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية، للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

ودعت الهيئةُ جميعَ مَن له علاقة بالعملية التدريبية إلى الاطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ، والأخذ بمحتوياتها، والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دومًا لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:04 AM

التخصصات الصحية تُصدر إرشاداتها الوقائية من "كورونا" لمنظومتها التدريبية

تهدف إلى دعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
646

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية، للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

ودعت الهيئةُ جميعَ مَن له علاقة بالعملية التدريبية إلى الاطلاع على التوصيات من خلال الرابط الإلكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ، والأخذ بمحتوياتها، والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دومًا لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,981

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة