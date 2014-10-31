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"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية

أشار إلى جواز صلاة المصاب بها في منزله حتى لا ينقل العدوى

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على شرعية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة، مشيراً إلى أن أخذ هذا التطعيم مستحب وللإنسان أجر عظيم إذا كان ينوي بذلك حفظ صحته وأسرته، ومشدداً على أن ذلك من باب الأخذ بأسباب الوقاية وهي عبادة.

وأشار في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية إلى خطورة الإنفلونزا الموسميّة التي تقتل الآلاف من البشر سنوياً، وتكون خطورتها أشد على كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوه "المطلق" إلى أن من نعم الله علينا في المملكة، أن لقاح الإنفلونزا متاح للجميع مجاناً، ويقدم عند أبواب المساجد والحدائق والأسواق والأماكن العامة.

كما أفتى الشيخ "المطلق" بجواز الصلاة في المنزل لمن يشكو من شدة أعراض الإنفلونزا الموسميّة، حتى لا ينقل العدوى إلى غيره من المصلين في المسجد.

وحث "المطلق" الجميع في هذه الأيام على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كغسل اليدين ولبس الكمامات، وتجنب التجمعات واجتناب لمس الأنف والوجه والعين قبل تنظيف اليدين، داعياً إلى زيادة التثقيف الصحي حول تطبيق الإجراءات.

وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسميّة يحمي بإذن الله من الإصابة بها بنسبة 70-90%، مشيرة في رسائل نصية وصلت للمواطنين عبر الجوال إلى إمكانية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسميّة مجانًا في كل المراكز الصحيّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على شرعية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة، مشيراً إلى أن أخذ هذا التطعيم مستحب وللإنسان أجر عظيم إذا كان ينوي بذلك حفظ صحته وأسرته، ومشدداً على أن ذلك من باب الأخذ بأسباب الوقاية وهي عبادة.

وأشار في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية إلى خطورة الإنفلونزا الموسميّة التي تقتل الآلاف من البشر سنوياً، وتكون خطورتها أشد على كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوه "المطلق" إلى أن من نعم الله علينا في المملكة، أن لقاح الإنفلونزا متاح للجميع مجاناً، ويقدم عند أبواب المساجد والحدائق والأسواق والأماكن العامة.

كما أفتى الشيخ "المطلق" بجواز الصلاة في المنزل لمن يشكو من شدة أعراض الإنفلونزا الموسميّة، حتى لا ينقل العدوى إلى غيره من المصلين في المسجد.

وحث "المطلق" الجميع في هذه الأيام على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كغسل اليدين ولبس الكمامات، وتجنب التجمعات واجتناب لمس الأنف والوجه والعين قبل تنظيف اليدين، داعياً إلى زيادة التثقيف الصحي حول تطبيق الإجراءات.

وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسميّة يحمي بإذن الله من الإصابة بها بنسبة 70-90%، مشيرة في رسائل نصية وصلت للمواطنين عبر الجوال إلى إمكانية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسميّة مجانًا في كل المراكز الصحيّة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:18 PM

"المطلق": أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مستحب لأنه من الأخذ بأسباب الوقاية

أشار إلى جواز صلاة المصاب بها في منزله حتى لا ينقل العدوى

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على شرعية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة، مشيراً إلى أن أخذ هذا التطعيم مستحب وللإنسان أجر عظيم إذا كان ينوي بذلك حفظ صحته وأسرته، ومشدداً على أن ذلك من باب الأخذ بأسباب الوقاية وهي عبادة.

وأشار في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية إلى خطورة الإنفلونزا الموسميّة التي تقتل الآلاف من البشر سنوياً، وتكون خطورتها أشد على كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوه "المطلق" إلى أن من نعم الله علينا في المملكة، أن لقاح الإنفلونزا متاح للجميع مجاناً، ويقدم عند أبواب المساجد والحدائق والأسواق والأماكن العامة.

كما أفتى الشيخ "المطلق" بجواز الصلاة في المنزل لمن يشكو من شدة أعراض الإنفلونزا الموسميّة، حتى لا ينقل العدوى إلى غيره من المصلين في المسجد.

وحث "المطلق" الجميع في هذه الأيام على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية كغسل اليدين ولبس الكمامات، وتجنب التجمعات واجتناب لمس الأنف والوجه والعين قبل تنظيف اليدين، داعياً إلى زيادة التثقيف الصحي حول تطبيق الإجراءات.

وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسميّة يحمي بإذن الله من الإصابة بها بنسبة 70-90%، مشيرة في رسائل نصية وصلت للمواطنين عبر الجوال إلى إمكانية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسميّة مجانًا في كل المراكز الصحيّة.

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