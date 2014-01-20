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"ترامب" يفتح النار على "بيلوسي": نظفي الشوارع المقززة

اعتبرها فاقدة السيطرة على اليساريين في حزبها

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بالتصرف بـ"طريقة غير منطقية"، بعد رفضها لعرض قدمه يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر "تويتر"، ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذهب "ترامب" إلى حد الطلب من نانسي بيلوسي تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم.

وقال "ترامب": "نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار، لدرجة أنها أضحت رسمياً ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "وما دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو".

وكان "ترامب" أخذ على "بيلوسي" في "تغريدة" سابقة رفضها العرض الذي اقترحه أمس لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح "ترامب" أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلا للخروج من المأزق، بل "تجميعا لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يفتح النار على "بيلوسي": نظفي الشوارع المقززة
سبق

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بالتصرف بـ"طريقة غير منطقية"، بعد رفضها لعرض قدمه يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر "تويتر"، ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذهب "ترامب" إلى حد الطلب من نانسي بيلوسي تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم.

وقال "ترامب": "نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار، لدرجة أنها أضحت رسمياً ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "وما دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو".

وكان "ترامب" أخذ على "بيلوسي" في "تغريدة" سابقة رفضها العرض الذي اقترحه أمس لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح "ترامب" أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلا للخروج من المأزق، بل "تجميعا لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
07:40 PM

"ترامب" يفتح النار على "بيلوسي": نظفي الشوارع المقززة

اعتبرها فاقدة السيطرة على اليساريين في حزبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بالتصرف بـ"طريقة غير منطقية"، بعد رفضها لعرض قدمه يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر "تويتر"، ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذهب "ترامب" إلى حد الطلب من نانسي بيلوسي تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم.

وقال "ترامب": "نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار، لدرجة أنها أضحت رسمياً ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "وما دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو".

وكان "ترامب" أخذ على "بيلوسي" في "تغريدة" سابقة رفضها العرض الذي اقترحه أمس لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح "ترامب" أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم تر فيه تنازلا للخروج من المأزق، بل "تجميعا لمبادرات سبق أن رفضت لأنها غير مقبولة".

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