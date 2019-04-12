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أمانة المدينة تُزيل تعديات مساحاتها أكثر من نصف مليون م2

شملت مخططات وهمية ومزارع وأحواشًا شعبية وسواتر ترابية

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي- خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع، تمثلت في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عددًا من التعديات؛ حيث تم إزالة اعتداء ضمن نطاق بلدية المليليح عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تُقدر بقرابة 112 ألف متر مربع تقريبًا، كما تم إزالة أحداث ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي، تمثلت في 8 مواقع تُقَدّر مساحتها بقرابة 12 ألف متر مربع، عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وإزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة 10 آلاف متر مربع.

وبيّنت الأمانة أنه تم إزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف، عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة، وبداخلها قرابة 50 نخلة، وتُقدّر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها بـ60 ألف متر مربع، وحوش تُقدّر مساحته بـ90 ألف متر مربع. كما تم إزالة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء؛ أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6 آلاف متر مربع.

وكشفت الأمانة أن الفِرَق الميدانية في نطاق بلدية العاقول رصدت عددًا من المواقع في طريق حائل وأبو سدر، تمثلت في إزالة 5 مواقع عبارة عن غرف جديدة غير مكتملة البناء، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وزراعة الأشجار، وتُقَدّر المساحة الإجمالية للتعديات ضمن نطاق بلدية العاقول بـ53400 متر مربع تقريبًا.

وأكدت أمانة المدينة المنورة، أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يتم رصده في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

أمانة المدينة المنورة تعديات على أراضٍ حكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة تُزيل تعديات مساحاتها أكثر من نصف مليون م2
سبق

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي- خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع، تمثلت في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عددًا من التعديات؛ حيث تم إزالة اعتداء ضمن نطاق بلدية المليليح عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تُقدر بقرابة 112 ألف متر مربع تقريبًا، كما تم إزالة أحداث ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي، تمثلت في 8 مواقع تُقَدّر مساحتها بقرابة 12 ألف متر مربع، عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وإزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة 10 آلاف متر مربع.

وبيّنت الأمانة أنه تم إزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف، عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة، وبداخلها قرابة 50 نخلة، وتُقدّر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها بـ60 ألف متر مربع، وحوش تُقدّر مساحته بـ90 ألف متر مربع. كما تم إزالة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء؛ أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6 آلاف متر مربع.

وكشفت الأمانة أن الفِرَق الميدانية في نطاق بلدية العاقول رصدت عددًا من المواقع في طريق حائل وأبو سدر، تمثلت في إزالة 5 مواقع عبارة عن غرف جديدة غير مكتملة البناء، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وزراعة الأشجار، وتُقَدّر المساحة الإجمالية للتعديات ضمن نطاق بلدية العاقول بـ53400 متر مربع تقريبًا.

وأكدت أمانة المدينة المنورة، أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يتم رصده في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:20 PM

أمانة المدينة تُزيل تعديات مساحاتها أكثر من نصف مليون م2

شملت مخططات وهمية ومزارع وأحواشًا شعبية وسواتر ترابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي- خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع، تمثلت في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عددًا من التعديات؛ حيث تم إزالة اعتداء ضمن نطاق بلدية المليليح عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تُقدر بقرابة 112 ألف متر مربع تقريبًا، كما تم إزالة أحداث ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي، تمثلت في 8 مواقع تُقَدّر مساحتها بقرابة 12 ألف متر مربع، عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وإزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة 10 آلاف متر مربع.

وبيّنت الأمانة أنه تم إزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف، عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة، وبداخلها قرابة 50 نخلة، وتُقدّر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها بـ60 ألف متر مربع، وحوش تُقدّر مساحته بـ90 ألف متر مربع. كما تم إزالة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء؛ أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6 آلاف متر مربع.

وكشفت الأمانة أن الفِرَق الميدانية في نطاق بلدية العاقول رصدت عددًا من المواقع في طريق حائل وأبو سدر، تمثلت في إزالة 5 مواقع عبارة عن غرف جديدة غير مكتملة البناء، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وزراعة الأشجار، وتُقَدّر المساحة الإجمالية للتعديات ضمن نطاق بلدية العاقول بـ53400 متر مربع تقريبًا.

وأكدت أمانة المدينة المنورة، أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يتم رصده في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

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