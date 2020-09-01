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"الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020

يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع المستوى

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخميس القادم 15 محرم 1442هـ، عقد المؤتمر الوطني للسلامة والصحة المهنية 2020 من خلال الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، والمتخصصين في مجال السلامة والصحية المهنية.


ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أثر انتشار جائحة فيروس كورونا على السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، واستعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع مستواها، كما سيناقش المؤتمر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز السلامة والصحة المهنية.

وتتضمن الأهداف كذلك تسليط الضوء على دور أصحاب العمل والمنشآت وتحفيزهم لبناء بيئة عمل جاذبة وصحية.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020
سبق

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخميس القادم 15 محرم 1442هـ، عقد المؤتمر الوطني للسلامة والصحة المهنية 2020 من خلال الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، والمتخصصين في مجال السلامة والصحية المهنية.


ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أثر انتشار جائحة فيروس كورونا على السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، واستعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع مستواها، كما سيناقش المؤتمر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز السلامة والصحة المهنية.

وتتضمن الأهداف كذلك تسليط الضوء على دور أصحاب العمل والمنشآت وتحفيزهم لبناء بيئة عمل جاذبة وصحية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:39 PM

"الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020

يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع المستوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخميس القادم 15 محرم 1442هـ، عقد المؤتمر الوطني للسلامة والصحة المهنية 2020 من خلال الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، والمتخصصين في مجال السلامة والصحية المهنية.


ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أثر انتشار جائحة فيروس كورونا على السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، واستعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع مستواها، كما سيناقش المؤتمر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز السلامة والصحة المهنية.

وتتضمن الأهداف كذلك تسليط الضوء على دور أصحاب العمل والمنشآت وتحفيزهم لبناء بيئة عمل جاذبة وصحية.

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