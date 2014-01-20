رعب القتل والاغتصاب يدفع آلاف الأستراليات للمطالبة بشوارع آمنة

دعوا إلى وقف العنف ضد المرأة

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات، اليوم الأحد؛ للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد أيام من اغتصاب وقتل طالبة من عرب "إسرائيل" في ملبورن.

ودعت المشاركات إلى جعل الشوارع أكثر أماناً، بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاماً، بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وحمل المشاركون خلال مسيرة اليوم لافتات كُتِب عليها "أنا هنا من أجل آية" و"أوقفوا العنف ضد المرأة".

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف، عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

ومسيرات عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في ملبورن وسيدني وكانبرا، جزء من حملة مسيرات النساء، التي انطلقت لأول مرة في يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.