النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رعب القتل والاغتصاب يدفع آلاف الأستراليات للمطالبة بشوارع آمنة

دعوا إلى وقف العنف ضد المرأة

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات، اليوم الأحد؛ للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد أيام من اغتصاب وقتل طالبة من عرب "إسرائيل" في ملبورن.

ودعت المشاركات إلى جعل الشوارع أكثر أماناً، بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاماً، بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وحمل المشاركون خلال مسيرة اليوم لافتات كُتِب عليها "أنا هنا من أجل آية" و"أوقفوا العنف ضد المرأة".

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف، عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

ومسيرات عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في ملبورن وسيدني وكانبرا، جزء من حملة مسيرات النساء، التي انطلقت لأول مرة في يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رعب القتل والاغتصاب يدفع آلاف الأستراليات للمطالبة بشوارع آمنة
سبق

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات، اليوم الأحد؛ للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد أيام من اغتصاب وقتل طالبة من عرب "إسرائيل" في ملبورن.

ودعت المشاركات إلى جعل الشوارع أكثر أماناً، بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاماً، بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وحمل المشاركون خلال مسيرة اليوم لافتات كُتِب عليها "أنا هنا من أجل آية" و"أوقفوا العنف ضد المرأة".

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف، عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

ومسيرات عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في ملبورن وسيدني وكانبرا، جزء من حملة مسيرات النساء، التي انطلقت لأول مرة في يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:47 PM

رعب القتل والاغتصاب يدفع آلاف الأستراليات للمطالبة بشوارع آمنة

دعوا إلى وقف العنف ضد المرأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
649

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات، اليوم الأحد؛ للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد أيام من اغتصاب وقتل طالبة من عرب "إسرائيل" في ملبورن.

ودعت المشاركات إلى جعل الشوارع أكثر أماناً، بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاماً، بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وحمل المشاركون خلال مسيرة اليوم لافتات كُتِب عليها "أنا هنا من أجل آية" و"أوقفوا العنف ضد المرأة".

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف، عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

ومسيرات عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في ملبورن وسيدني وكانبرا، جزء من حملة مسيرات النساء، التي انطلقت لأول مرة في يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة