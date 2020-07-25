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605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة

سجَّلت الجزائر 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.764 حالة، بحسب ما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد تفشي الفيروس جمال فورار.

وبيّن "فورار" خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.146 وفاة.

وأضاف بأن 383 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.076 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764
سبق

سجَّلت الجزائر 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.764 حالة، بحسب ما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد تفشي الفيروس جمال فورار.

وبيّن "فورار" خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.146 وفاة.

وأضاف بأن 383 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.076 حالة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
09:06 PM

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجَّلت الجزائر 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.764 حالة، بحسب ما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد تفشي الفيروس جمال فورار.

وبيّن "فورار" خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 10 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.146 وفاة.

وأضاف بأن 383 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.076 حالة.

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