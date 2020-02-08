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طائرة الهلال تفقد فرصة المنافسة على اللقب الخليجي

فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 للكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 0 / 3 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني.

واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3 / 0.

وتختتم غدًا البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي.

الهلال البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طائرة الهلال تفقد فرصة المنافسة على اللقب الخليجي
سبق

فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 للكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 0 / 3 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني.

واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3 / 0.

وتختتم غدًا البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:59 PM

طائرة الهلال تفقد فرصة المنافسة على اللقب الخليجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 للكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 0 / 3 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني.

واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3 / 0.

وتختتم غدًا البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي.

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