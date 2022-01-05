اليمن.. مقتل 3 قياديين حوثيين في جبهة بيحان وضبط خلية تجسس حوثية في شبوة

الخلية بحوزتها أجهزة تنصُّت ومراقبة وكانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين

قُتل ثلاثة قياديين في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة بيحان بمحافظة شبوة اليمنية.

وكان مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول، قد كشف عن القبض على خلية حوثية بحوزتها أجهزة تنصت ومراقبة؛ موضحًا أنها كانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين؛ وفق إخبارية "العربية".

وقال: الخلية الحوثية كانت تُخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين. والتحقيقُ جارٍ مع عناصر الخلية الحوثية، ويجري تأمين المحافظة.