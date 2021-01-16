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"العنزي" ينال الدكتوراه من جامعة مانشستر متروبولتن

منحت جامعة مانشستر متروبولتن في بريطانيا درجة الدكتوراه في الإدارة الصحية وعلم الجودة للدكتور باسم مزعل محمد العنزي.

ويحمل "باسم العنزي" بكالوريوس التمريض من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ثم نال الماجستير في إدارة الخدمات الصحية 2008 إلى 2010 من جامعة قرفث في أستراليا بتقدير ممتاز.

ويعمل موظفاً في جامعة الدمام بالفترة من 2011 إلى أن تم ابتعاثه عام 2014 ليكمل درجة الدكتوراه بتخصص الإدارة الصحية والجودة من جامعة مانشستر متروبولتن من مانشستر ببريطانيا.

تهانينا وألف مبروك.

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"العنزي" ينال الدكتوراه من جامعة مانشستر متروبولتن
سبق

منحت جامعة مانشستر متروبولتن في بريطانيا درجة الدكتوراه في الإدارة الصحية وعلم الجودة للدكتور باسم مزعل محمد العنزي.

ويحمل "باسم العنزي" بكالوريوس التمريض من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ثم نال الماجستير في إدارة الخدمات الصحية 2008 إلى 2010 من جامعة قرفث في أستراليا بتقدير ممتاز.

ويعمل موظفاً في جامعة الدمام بالفترة من 2011 إلى أن تم ابتعاثه عام 2014 ليكمل درجة الدكتوراه بتخصص الإدارة الصحية والجودة من جامعة مانشستر متروبولتن من مانشستر ببريطانيا.

تهانينا وألف مبروك.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
01:18 PM

"العنزي" ينال الدكتوراه من جامعة مانشستر متروبولتن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت جامعة مانشستر متروبولتن في بريطانيا درجة الدكتوراه في الإدارة الصحية وعلم الجودة للدكتور باسم مزعل محمد العنزي.

ويحمل "باسم العنزي" بكالوريوس التمريض من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ثم نال الماجستير في إدارة الخدمات الصحية 2008 إلى 2010 من جامعة قرفث في أستراليا بتقدير ممتاز.

ويعمل موظفاً في جامعة الدمام بالفترة من 2011 إلى أن تم ابتعاثه عام 2014 ليكمل درجة الدكتوراه بتخصص الإدارة الصحية والجودة من جامعة مانشستر متروبولتن من مانشستر ببريطانيا.

تهانينا وألف مبروك.

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