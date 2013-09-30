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المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:00 AM

المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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