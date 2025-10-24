انتهاء المرحلة الأولى من تطوير مواقف السيارات في مطار الملك خالد

بالصالة الداخلية رقم "5" في إطار تحسين كافة الخدمات والمرافق

أنهت شركة "مطارات الرياض" المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لمواقف السيارات في الصالة الداخلية رقم "5"، ضمن سلسلة من المشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية في مطار الملك خالد الدولي.

جاء ذلك استكمالاً للتوجه الاستراتيجي للشركة في تحسين كافة الخدمات والمرافق بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.

وكشفت "مطارات الرياض" أن المشاريع التطويرية للمواقف تضمنت إعادة هيكلة منطقة المواقف وإنشاء مواقف جديدة جنوب الصالة، وتخصيص ما يقارب 305 مواقف للعاملين فيها؛ مما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية في المواقف بالصالة الداخلية "5" بنسبة 24%.

وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة النمو المتوقع في أعداد المسافرين ومستخدمي المواقف خلال السنوات المقبلة.

وقد أتاحت "مطارات الرياض" مؤخراَ خيار جديد للدفع الذاتي "STC Pay" الذي يمكّن مستخدمي المواقف من الدفع مباشرة عبر التطبيق، والخروج من المواقف في وقت قياسي.

ويأتي هذا التطوير ضمن مجموعة من الخيارات المتنوعة بهدف رفع الكفاءة والتيسير والتسهيل على المرتادين والمسافرين في الصالة الداخلية، وكذلك تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

يذكر أن "مطارات الرياض" انتهت من مشروع إعادة هندسة الطرق مقابل الصالة الداخلية "5"، والذي يندرج ضمن سلسلة من المشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية.

وتم فصل حركة المسافرين المغادرين عن المسافرين القادمين وتخصيص طريق لكل منهما لتسهيل الحركة المرورية، والحد من الازدحامات المرورية، ولزيادة انسيابية الحركة في الصالة الداخلية للارتقاء بمستويات السلامة المرورية بما يليق بمطار العاصمة ويسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد المسافرين.