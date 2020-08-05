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السقف سقط والراهب هرب.. شاهد ما فعله الانفجار في كنيسة ببيروت

كان يقيم قداسًا وسقطت عليه أجزاء من السقف ولم يحدد مصيره حتى الآن

أظهر مقطع فيديو التُقط من داخل كنيسة في بيروت، تأثر المبنى بالانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وكان راهب يقيم قداسًا داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، عندما وقع الانفجار في مرفأ المدينة، وامتد إلى الكنيسة التي اهتزت أركانها.

ويُظهر الفيديو انقطاعًا في التيار الكهربائي داخل الكنيسة جراء الانفجار الأول؛ حيث استمر الراهب في أداء الطقوس، قبل أن يحدث انفجار ثانٍ أقوى، يؤدي إلى سقوط أجزاء من السقف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة؛ لكن لم يُعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلون داخلها أم لا.

وأدى الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة ما يقرب من 4 آلاف آخرين، وتسبب في أضرار جسيمة في المباني امتدت كيلومترات عدة.

وأعلن لبنان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وشكّل لجنة للتحقيق في الحادث، على أن تقدم نتائجها خلال 5 أيام، كما أعلن على حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.

بيروت كنيسة مار مارون

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السقف سقط والراهب هرب.. شاهد ما فعله الانفجار في كنيسة ببيروت
سبق

أظهر مقطع فيديو التُقط من داخل كنيسة في بيروت، تأثر المبنى بالانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وكان راهب يقيم قداسًا داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، عندما وقع الانفجار في مرفأ المدينة، وامتد إلى الكنيسة التي اهتزت أركانها.

ويُظهر الفيديو انقطاعًا في التيار الكهربائي داخل الكنيسة جراء الانفجار الأول؛ حيث استمر الراهب في أداء الطقوس، قبل أن يحدث انفجار ثانٍ أقوى، يؤدي إلى سقوط أجزاء من السقف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة؛ لكن لم يُعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلون داخلها أم لا.

وأدى الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة ما يقرب من 4 آلاف آخرين، وتسبب في أضرار جسيمة في المباني امتدت كيلومترات عدة.

وأعلن لبنان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وشكّل لجنة للتحقيق في الحادث، على أن تقدم نتائجها خلال 5 أيام، كما أعلن على حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:43 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:05 PM

السقف سقط والراهب هرب.. شاهد ما فعله الانفجار في كنيسة ببيروت

كان يقيم قداسًا وسقطت عليه أجزاء من السقف ولم يحدد مصيره حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,754

أظهر مقطع فيديو التُقط من داخل كنيسة في بيروت، تأثر المبنى بالانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وكان راهب يقيم قداسًا داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، عندما وقع الانفجار في مرفأ المدينة، وامتد إلى الكنيسة التي اهتزت أركانها.

ويُظهر الفيديو انقطاعًا في التيار الكهربائي داخل الكنيسة جراء الانفجار الأول؛ حيث استمر الراهب في أداء الطقوس، قبل أن يحدث انفجار ثانٍ أقوى، يؤدي إلى سقوط أجزاء من السقف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة؛ لكن لم يُعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلون داخلها أم لا.

وأدى الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة ما يقرب من 4 آلاف آخرين، وتسبب في أضرار جسيمة في المباني امتدت كيلومترات عدة.

وأعلن لبنان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وشكّل لجنة للتحقيق في الحادث، على أن تقدم نتائجها خلال 5 أيام، كما أعلن على حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.

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