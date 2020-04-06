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أسبوع على الكمامات.. فكم يبقى "كورونا" على النقود وغيرها؟.. دراسة جديدة تجيب

فيما ينصح الأطباء بتمديد فترة حجر المتعافين واستخدام سائل التبييض في التطهير

خلُصت مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في دراستها لمدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج، إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.

وبيّنت الدراسة المنشورة نتائجها في مجلة "لانسيت"، بعد التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرف، أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.

ووفق "سبوتنيك"؛ فإن الفيروس يعيش على الخشب والأقمشة المعالجة لمدة تقل عن يومين، ويختفي تمامًا عن الزجاج والأوراق النقدية، في اليوم الرابع فقط.

ويستمر تواجد العدوى على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

واتضح أن المطهرات المنزلية العادية تقوم بدور مهم في قتل الفيروسات التاجية، وأن سائل التبييض مناسب لذلك.

وأفاد الأطباء -وفقًا لنتائج الدراسة- بأن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض؛ لذا شدد العلماء على أن من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

فيروس كورونا الجديد

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أسبوع على الكمامات.. فكم يبقى "كورونا" على النقود وغيرها؟.. دراسة جديدة تجيب
سبق

خلُصت مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في دراستها لمدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج، إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.

وبيّنت الدراسة المنشورة نتائجها في مجلة "لانسيت"، بعد التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرف، أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.

ووفق "سبوتنيك"؛ فإن الفيروس يعيش على الخشب والأقمشة المعالجة لمدة تقل عن يومين، ويختفي تمامًا عن الزجاج والأوراق النقدية، في اليوم الرابع فقط.

ويستمر تواجد العدوى على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

واتضح أن المطهرات المنزلية العادية تقوم بدور مهم في قتل الفيروسات التاجية، وأن سائل التبييض مناسب لذلك.

وأفاد الأطباء -وفقًا لنتائج الدراسة- بأن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض؛ لذا شدد العلماء على أن من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:56 PM

أسبوع على الكمامات.. فكم يبقى "كورونا" على النقود وغيرها؟.. دراسة جديدة تجيب

فيما ينصح الأطباء بتمديد فترة حجر المتعافين واستخدام سائل التبييض في التطهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلُصت مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في دراستها لمدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج، إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.

وبيّنت الدراسة المنشورة نتائجها في مجلة "لانسيت"، بعد التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرف، أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.

ووفق "سبوتنيك"؛ فإن الفيروس يعيش على الخشب والأقمشة المعالجة لمدة تقل عن يومين، ويختفي تمامًا عن الزجاج والأوراق النقدية، في اليوم الرابع فقط.

ويستمر تواجد العدوى على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

واتضح أن المطهرات المنزلية العادية تقوم بدور مهم في قتل الفيروسات التاجية، وأن سائل التبييض مناسب لذلك.

وأفاد الأطباء -وفقًا لنتائج الدراسة- بأن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض؛ لذا شدد العلماء على أن من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

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