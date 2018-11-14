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"ابن جلوي" يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان

بحثا رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة

عقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة سعود بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة الدكتور مصطفى بلجون، ووكيل أمين جدة للتعمير المهندس فارس رجب، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة نضال عالم؛ لمناقشة خطة الإسكان في محافظة جدة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض السبل الإسهام في رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة، والتي تهدف إلى تجنّب المشاكل كافة، التي قد تواجه الاستفادة من الأراضي السكنية، فيما وجّه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أراضي الإسكان بالمحافظة.

وأكد "ابن جلوي" أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يعود بالأثر الإيجابي على الوطن بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة، يتجلى ذلك في إطلاق برنامج الإسكان الذي تشارك به 16 جهة حكومية.

يُذكر أن البرنامج السكني الذي أطلق العام الماضي؛ نجح في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي، ويستهدف هذا العام وصول عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 300 ألف مواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ابن جلوي" يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان
سبق

عقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة سعود بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة الدكتور مصطفى بلجون، ووكيل أمين جدة للتعمير المهندس فارس رجب، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة نضال عالم؛ لمناقشة خطة الإسكان في محافظة جدة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض السبل الإسهام في رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة، والتي تهدف إلى تجنّب المشاكل كافة، التي قد تواجه الاستفادة من الأراضي السكنية، فيما وجّه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أراضي الإسكان بالمحافظة.

وأكد "ابن جلوي" أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يعود بالأثر الإيجابي على الوطن بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة، يتجلى ذلك في إطلاق برنامج الإسكان الذي تشارك به 16 جهة حكومية.

يُذكر أن البرنامج السكني الذي أطلق العام الماضي؛ نجح في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي، ويستهدف هذا العام وصول عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 300 ألف مواطن.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:11 PM

"ابن جلوي" يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان

بحثا رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة سعود بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة الدكتور مصطفى بلجون، ووكيل أمين جدة للتعمير المهندس فارس رجب، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة نضال عالم؛ لمناقشة خطة الإسكان في محافظة جدة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض السبل الإسهام في رفع جودة المنتجات السكنية بمحافظة جدة، والتي تهدف إلى تجنّب المشاكل كافة، التي قد تواجه الاستفادة من الأراضي السكنية، فيما وجّه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أراضي الإسكان بالمحافظة.

وأكد "ابن جلوي" أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يعود بالأثر الإيجابي على الوطن بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة، يتجلى ذلك في إطلاق برنامج الإسكان الذي تشارك به 16 جهة حكومية.

يُذكر أن البرنامج السكني الذي أطلق العام الماضي؛ نجح في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي، ويستهدف هذا العام وصول عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 300 ألف مواطن.

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