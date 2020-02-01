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خلال 24 ساعة أكثر من نصف مليون مشاهدة .. أسرة سعودية تؤدي رقصة فولكلورية

تُعرف باسم "لعب جنوبي" .. وتضيف لحظات الفرح

حقّق مقطع فيديو تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأسرة سعودية، نسبة عالية من المشاهدة؛ بلغت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأبدى السعوديون إعجابهم بالمقطع الذي يظهر من خلاله شابان وهما ممسكان بيدَي والدتهما المُسِنة ويؤدون رقصة فولكلورية من جنوب المملكة.

وأشاد كثير من المعلقين بالرقصة التي عُرفت باسم "لعب جنوبي" والأسرة السعودية التي تضيف لحظات الفرح.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

لعب جنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 24 ساعة أكثر من نصف مليون مشاهدة .. أسرة سعودية تؤدي رقصة فولكلورية
سبق

حقّق مقطع فيديو تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأسرة سعودية، نسبة عالية من المشاهدة؛ بلغت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأبدى السعوديون إعجابهم بالمقطع الذي يظهر من خلاله شابان وهما ممسكان بيدَي والدتهما المُسِنة ويؤدون رقصة فولكلورية من جنوب المملكة.

وأشاد كثير من المعلقين بالرقصة التي عُرفت باسم "لعب جنوبي" والأسرة السعودية التي تضيف لحظات الفرح.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:37 AM

خلال 24 ساعة أكثر من نصف مليون مشاهدة .. أسرة سعودية تؤدي رقصة فولكلورية

تُعرف باسم "لعب جنوبي" .. وتضيف لحظات الفرح

A A A
خالد علي - الرياض
8
10,674

حقّق مقطع فيديو تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأسرة سعودية، نسبة عالية من المشاهدة؛ بلغت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وأبدى السعوديون إعجابهم بالمقطع الذي يظهر من خلاله شابان وهما ممسكان بيدَي والدتهما المُسِنة ويؤدون رقصة فولكلورية من جنوب المملكة.

وأشاد كثير من المعلقين بالرقصة التي عُرفت باسم "لعب جنوبي" والأسرة السعودية التي تضيف لحظات الفرح.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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