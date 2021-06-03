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الجبر: هدفنا أن تكون الأحساء واحة داعمة للحراك الاقتصادي والصناعي

بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات غرفة الأحساء

أكد محمد بن إبراهيم الجبر بأن فوزه بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء لفئة الصنّاع في دورتها الحادية عشرة هي تكليف وليس تشريفاً من أجل العمل للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة بما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا؛ استجابة للدفعة الهائلة والحراك الذي أوجدته رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وقال الجبر: "في البداية أود أن أتوجه بالشكر على الثقة لأن أكون ممثلاً لمنسوبي الغرفة التجارية الصناعية، وبإذن الله سوف أعمل مع زملائي في المجلس على تقديم كل الجهد لخدمة القطاع الصناعي والتجاري في المحافظة، وإيجاد كافة السبل الممكنة التي تسهم في التطوير وحل العقبات، والاستفادة من الفرص الضخمة التي وفّرتها المملكة من خلال تحقيق رؤيتها 2030، وأيضاً الإمكانيات البشرية والمكانية التي تزخر بها محافظة الأحساء حتى تصبح محركاً رئيسياً في الوصول لمستهدفات الرؤية وبما يعود بالنفع والخير على الوطن وأبنائه".

يذكر أن محمد بن إبراهيم الجبر يمتلك مسيرة مهنية زاخرة، كما أنه عضو في مجالس إدارة شركة الجبر لقطاع السيارات والتمويل ومصنع كرتون الخليج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبر: هدفنا أن تكون الأحساء واحة داعمة للحراك الاقتصادي والصناعي
سبق

أكد محمد بن إبراهيم الجبر بأن فوزه بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء لفئة الصنّاع في دورتها الحادية عشرة هي تكليف وليس تشريفاً من أجل العمل للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة بما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا؛ استجابة للدفعة الهائلة والحراك الذي أوجدته رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وقال الجبر: "في البداية أود أن أتوجه بالشكر على الثقة لأن أكون ممثلاً لمنسوبي الغرفة التجارية الصناعية، وبإذن الله سوف أعمل مع زملائي في المجلس على تقديم كل الجهد لخدمة القطاع الصناعي والتجاري في المحافظة، وإيجاد كافة السبل الممكنة التي تسهم في التطوير وحل العقبات، والاستفادة من الفرص الضخمة التي وفّرتها المملكة من خلال تحقيق رؤيتها 2030، وأيضاً الإمكانيات البشرية والمكانية التي تزخر بها محافظة الأحساء حتى تصبح محركاً رئيسياً في الوصول لمستهدفات الرؤية وبما يعود بالنفع والخير على الوطن وأبنائه".

يذكر أن محمد بن إبراهيم الجبر يمتلك مسيرة مهنية زاخرة، كما أنه عضو في مجالس إدارة شركة الجبر لقطاع السيارات والتمويل ومصنع كرتون الخليج.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
02:36 PM

الجبر: هدفنا أن تكون الأحساء واحة داعمة للحراك الاقتصادي والصناعي

بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات غرفة الأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد محمد بن إبراهيم الجبر بأن فوزه بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء لفئة الصنّاع في دورتها الحادية عشرة هي تكليف وليس تشريفاً من أجل العمل للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة بما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا؛ استجابة للدفعة الهائلة والحراك الذي أوجدته رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -.

وقال الجبر: "في البداية أود أن أتوجه بالشكر على الثقة لأن أكون ممثلاً لمنسوبي الغرفة التجارية الصناعية، وبإذن الله سوف أعمل مع زملائي في المجلس على تقديم كل الجهد لخدمة القطاع الصناعي والتجاري في المحافظة، وإيجاد كافة السبل الممكنة التي تسهم في التطوير وحل العقبات، والاستفادة من الفرص الضخمة التي وفّرتها المملكة من خلال تحقيق رؤيتها 2030، وأيضاً الإمكانيات البشرية والمكانية التي تزخر بها محافظة الأحساء حتى تصبح محركاً رئيسياً في الوصول لمستهدفات الرؤية وبما يعود بالنفع والخير على الوطن وأبنائه".

يذكر أن محمد بن إبراهيم الجبر يمتلك مسيرة مهنية زاخرة، كما أنه عضو في مجالس إدارة شركة الجبر لقطاع السيارات والتمويل ومصنع كرتون الخليج.

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