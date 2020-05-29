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"إعلاميون" و"أدبي أبها" ينظمان ندوة حول "واقع التطوع ومفاهيمه".. غدًا السبت

تستعرض مبادرة "نشامى عسير" كنموذج برعاية أمير المنطقة

برعاية تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، تنظم جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي؛ ندوة بعنوان (واقع التطوع ومفاهيمه.. "نشامى عسير" إنموذجًا)، وسوف يفتتح الندوة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة.

وفي التفاصيل: من المقرر أن يشارك في الندوة التي ستقام مساء السبت من الساعة 8:30م وحتى الساعة 10:00م، كل من: منسق مبادرة "نشامى عسير" الدكتور ناصر آل قميشان، وعضو مجلس منطقة عسير الدكتور عبد الرحمن آل مفرح، ورئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود الغربي، ورئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع، فيما يدير الندوة الزميلة الإعلامية هناء الركابي عضو جمعية "إعلاميون".

ويمكن متابعة الندوة عبرة قناة إمارة منطقة عسير وقناة نادي أبها الأدبي وعبر القاعة الافتراضية في تطبيق زووم؛ حيث تتضمن محاور الندوة: إستراتيجية مبادرة "نشامى عسير" ومجالات المساندة المرتقبة، والتقصي الوقائي والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وتطوير العمل المؤسسي وتفعيله إعلاميًا، وثقافة التطوع وتأثير المبادرات المجتمعية.

وأكد منسق الندوة الدكتور صالح الحمادي عضو جمعية "إعلاميون"، أن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، محفز للمبدعين وداعم للمبادرات ومن ضمنها مبادرة "نشامى عسير" التي ستنطلق بـ16 لغة لتوعية الجاليات في المنطقة بسبل الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وهي ضمن المبادرات العديدة التي تزخر بها منطقة عسير.

وقال الحمادي إن جمعية "إعلاميون" التي تعتبر أول جمعية إعلامية سعودية معتمدة رسميًّا حرصت على تأطير هذه المبادرة التي يقودها الأمير تركي بن طلال من خلال إقامة هذه الندوة التي يشارك فيها رموز قيادية ورموز إعلامية بالتعاون مع نادي أبها الأدبي.

وبيّن الحمادي أن جمعية "إعلاميون" تحرص على مواكبة مناشط وفعاليات جميع المناطق وجميع القطاعات، وسيكون لها بإذن الله عز وجل نشاطات واسعة في صيف عسير والبرامج الثقافية والسياحية في المنطقة.

ومن جهته أوضح رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع، أن هذه الفعالية تأتي إيمانًا بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير في بناء المجتمعات، والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي تجاه تحدياته وقضاياه، ورغبة في التعريف بأهمية تجربتنا الرائدة في منطقة عسير في مجال التطوع؛ حيث أطلقت إمارة منطقة عسير مبادرة ضخمة تحمل اسم "نشامى عسير" لتكون حاضنة مركزية لجميع مبادرات الجهات والأفراد في المنطقة.

وتابع رئيس نادي أبها الأدبي: مما يسعدنا ويجعلنا نشعر بالمسؤولية بصورة أكبر؛ أن هذه الفعالية جاءت جامعة لعدد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية لتؤكد تكامل الأدوار والأعمال بينها، وخير مثال على ذلك هذه الندوة التي تنظمها جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إعلاميون" و"أدبي أبها" ينظمان ندوة حول "واقع التطوع ومفاهيمه".. غدًا السبت
سبق

برعاية تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، تنظم جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي؛ ندوة بعنوان (واقع التطوع ومفاهيمه.. "نشامى عسير" إنموذجًا)، وسوف يفتتح الندوة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة.

وفي التفاصيل: من المقرر أن يشارك في الندوة التي ستقام مساء السبت من الساعة 8:30م وحتى الساعة 10:00م، كل من: منسق مبادرة "نشامى عسير" الدكتور ناصر آل قميشان، وعضو مجلس منطقة عسير الدكتور عبد الرحمن آل مفرح، ورئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود الغربي، ورئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع، فيما يدير الندوة الزميلة الإعلامية هناء الركابي عضو جمعية "إعلاميون".

ويمكن متابعة الندوة عبرة قناة إمارة منطقة عسير وقناة نادي أبها الأدبي وعبر القاعة الافتراضية في تطبيق زووم؛ حيث تتضمن محاور الندوة: إستراتيجية مبادرة "نشامى عسير" ومجالات المساندة المرتقبة، والتقصي الوقائي والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وتطوير العمل المؤسسي وتفعيله إعلاميًا، وثقافة التطوع وتأثير المبادرات المجتمعية.

وأكد منسق الندوة الدكتور صالح الحمادي عضو جمعية "إعلاميون"، أن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، محفز للمبدعين وداعم للمبادرات ومن ضمنها مبادرة "نشامى عسير" التي ستنطلق بـ16 لغة لتوعية الجاليات في المنطقة بسبل الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وهي ضمن المبادرات العديدة التي تزخر بها منطقة عسير.

وقال الحمادي إن جمعية "إعلاميون" التي تعتبر أول جمعية إعلامية سعودية معتمدة رسميًّا حرصت على تأطير هذه المبادرة التي يقودها الأمير تركي بن طلال من خلال إقامة هذه الندوة التي يشارك فيها رموز قيادية ورموز إعلامية بالتعاون مع نادي أبها الأدبي.

وبيّن الحمادي أن جمعية "إعلاميون" تحرص على مواكبة مناشط وفعاليات جميع المناطق وجميع القطاعات، وسيكون لها بإذن الله عز وجل نشاطات واسعة في صيف عسير والبرامج الثقافية والسياحية في المنطقة.

ومن جهته أوضح رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع، أن هذه الفعالية تأتي إيمانًا بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير في بناء المجتمعات، والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي تجاه تحدياته وقضاياه، ورغبة في التعريف بأهمية تجربتنا الرائدة في منطقة عسير في مجال التطوع؛ حيث أطلقت إمارة منطقة عسير مبادرة ضخمة تحمل اسم "نشامى عسير" لتكون حاضنة مركزية لجميع مبادرات الجهات والأفراد في المنطقة.

وتابع رئيس نادي أبها الأدبي: مما يسعدنا ويجعلنا نشعر بالمسؤولية بصورة أكبر؛ أن هذه الفعالية جاءت جامعة لعدد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية لتؤكد تكامل الأدوار والأعمال بينها، وخير مثال على ذلك هذه الندوة التي تنظمها جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
09:25 PM

"إعلاميون" و"أدبي أبها" ينظمان ندوة حول "واقع التطوع ومفاهيمه".. غدًا السبت

تستعرض مبادرة "نشامى عسير" كنموذج برعاية أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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برعاية تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، تنظم جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي؛ ندوة بعنوان (واقع التطوع ومفاهيمه.. "نشامى عسير" إنموذجًا)، وسوف يفتتح الندوة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة.

وفي التفاصيل: من المقرر أن يشارك في الندوة التي ستقام مساء السبت من الساعة 8:30م وحتى الساعة 10:00م، كل من: منسق مبادرة "نشامى عسير" الدكتور ناصر آل قميشان، وعضو مجلس منطقة عسير الدكتور عبد الرحمن آل مفرح، ورئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود الغربي، ورئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع، فيما يدير الندوة الزميلة الإعلامية هناء الركابي عضو جمعية "إعلاميون".

ويمكن متابعة الندوة عبرة قناة إمارة منطقة عسير وقناة نادي أبها الأدبي وعبر القاعة الافتراضية في تطبيق زووم؛ حيث تتضمن محاور الندوة: إستراتيجية مبادرة "نشامى عسير" ومجالات المساندة المرتقبة، والتقصي الوقائي والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وتطوير العمل المؤسسي وتفعيله إعلاميًا، وثقافة التطوع وتأثير المبادرات المجتمعية.

وأكد منسق الندوة الدكتور صالح الحمادي عضو جمعية "إعلاميون"، أن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، محفز للمبدعين وداعم للمبادرات ومن ضمنها مبادرة "نشامى عسير" التي ستنطلق بـ16 لغة لتوعية الجاليات في المنطقة بسبل الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وهي ضمن المبادرات العديدة التي تزخر بها منطقة عسير.

وقال الحمادي إن جمعية "إعلاميون" التي تعتبر أول جمعية إعلامية سعودية معتمدة رسميًّا حرصت على تأطير هذه المبادرة التي يقودها الأمير تركي بن طلال من خلال إقامة هذه الندوة التي يشارك فيها رموز قيادية ورموز إعلامية بالتعاون مع نادي أبها الأدبي.

وبيّن الحمادي أن جمعية "إعلاميون" تحرص على مواكبة مناشط وفعاليات جميع المناطق وجميع القطاعات، وسيكون لها بإذن الله عز وجل نشاطات واسعة في صيف عسير والبرامج الثقافية والسياحية في المنطقة.

ومن جهته أوضح رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع، أن هذه الفعالية تأتي إيمانًا بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير في بناء المجتمعات، والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي تجاه تحدياته وقضاياه، ورغبة في التعريف بأهمية تجربتنا الرائدة في منطقة عسير في مجال التطوع؛ حيث أطلقت إمارة منطقة عسير مبادرة ضخمة تحمل اسم "نشامى عسير" لتكون حاضنة مركزية لجميع مبادرات الجهات والأفراد في المنطقة.

وتابع رئيس نادي أبها الأدبي: مما يسعدنا ويجعلنا نشعر بالمسؤولية بصورة أكبر؛ أن هذه الفعالية جاءت جامعة لعدد من الجهات ذات المسؤولية المجتمعية لتؤكد تكامل الأدوار والأعمال بينها، وخير مثال على ذلك هذه الندوة التي تنظمها جمعية "إعلاميون" ونادي أبها الأدبي.

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