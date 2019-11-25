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"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط؛ وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اجتماع وزراء الخارجية العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
سبق

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط؛ وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
04:18 PM

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط؛ وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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