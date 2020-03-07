العراق: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 46 إصابة

أربعة منهم توفوا وتماثل اثنان آخران للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 46 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق ارتفعت إلى 46 إصابة, أربعة منهم توفوا, بينما تماثل اثنان آخران للشفاء.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم إيقاف حركة قطارات المسافرين ما بين بغداد والبصرة ابتداءً من اليوم السبت وإلى إشعار آخر, وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس"كورونا" .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس "‍كورونا"، خمسة منها في بغداد, واثنتان بالسليمانية، وواحدة في كربلاء".