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لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 1233 حالة

سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
05:27 PM

لبنان: 13 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 1233 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبعة منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وستة من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

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