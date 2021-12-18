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خلل في "واتساب" .. يرسل رسائل جماعية مدمّرة ويعطل التطبيق

"تشيك بوينت" نصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار لحماية أنفسهم

اكتشف باحثون في شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني؛ خللاً كبيراً في تطبيق واتساب يسمح بإرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطيل سريع وكامل للتطبيق لجميع أعضاء المجموعة.

تم اكتشاف خلل كبير في تطبيق "واتساب" يسمح للناس بإحداث مشكلات في محادثات المجموعة وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء، وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت Check Point للأمن السيبراني: إن المشكلة تعني أنه يمكن للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق "واتساب" بأكمله لجميع أعضاء المجموعة.

ويؤدي هذا الخلل إلى اضطرار المستخدمين إلى إلغاء التطبيق وإعادة تثبيته على أجهزتهم للاستخدام مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أيٍّ من سجلات الدردشة للمجموعة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأبلغت شركة تشيك بوينت، "واتساب"؛ لإصدار تحديث لإصلاح المشكلة، ونصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار للتطبيق لحماية أنفسهم.

واتساب شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خلل في "واتساب" .. يرسل رسائل جماعية مدمّرة ويعطل التطبيق
سبق

اكتشف باحثون في شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني؛ خللاً كبيراً في تطبيق واتساب يسمح بإرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطيل سريع وكامل للتطبيق لجميع أعضاء المجموعة.

تم اكتشاف خلل كبير في تطبيق "واتساب" يسمح للناس بإحداث مشكلات في محادثات المجموعة وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء، وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت Check Point للأمن السيبراني: إن المشكلة تعني أنه يمكن للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق "واتساب" بأكمله لجميع أعضاء المجموعة.

ويؤدي هذا الخلل إلى اضطرار المستخدمين إلى إلغاء التطبيق وإعادة تثبيته على أجهزتهم للاستخدام مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أيٍّ من سجلات الدردشة للمجموعة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأبلغت شركة تشيك بوينت، "واتساب"؛ لإصدار تحديث لإصلاح المشكلة، ونصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار للتطبيق لحماية أنفسهم.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
01:22 PM

خلل في "واتساب" .. يرسل رسائل جماعية مدمّرة ويعطل التطبيق

"تشيك بوينت" نصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار لحماية أنفسهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف باحثون في شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني؛ خللاً كبيراً في تطبيق واتساب يسمح بإرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطيل سريع وكامل للتطبيق لجميع أعضاء المجموعة.

تم اكتشاف خلل كبير في تطبيق "واتساب" يسمح للناس بإحداث مشكلات في محادثات المجموعة وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء، وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت Check Point للأمن السيبراني: إن المشكلة تعني أنه يمكن للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمّرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق "واتساب" بأكمله لجميع أعضاء المجموعة.

ويؤدي هذا الخلل إلى اضطرار المستخدمين إلى إلغاء التطبيق وإعادة تثبيته على أجهزتهم للاستخدام مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أيٍّ من سجلات الدردشة للمجموعة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأبلغت شركة تشيك بوينت، "واتساب"؛ لإصدار تحديث لإصلاح المشكلة، ونصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار للتطبيق لحماية أنفسهم.

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