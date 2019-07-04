الزويد مديراً تنفيذياً لجمعية "جستر" بالقصيم

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لإدارة جامعة الملك سعود بتكليف راضي الزويد مديراً تنفيذياً لفرع "جستر" القصيم.
ويعد راضي الزويد من الكوادر التعليمية والعملية والإعلامية بالمنطقة.
صدر قرار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لإدارة جامعة الملك سعود بتكليف راضي الزويد مديراً تنفيذياً لفرع "جستر" القصيم.
ويعد راضي الزويد من الكوادر التعليمية والعملية والإعلامية بالمنطقة.
صدر قرار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لإدارة جامعة الملك سعود بتكليف راضي الزويد مديراً تنفيذياً لفرع "جستر" القصيم.
ويعد راضي الزويد من الكوادر التعليمية والعملية والإعلامية بالمنطقة.
صدر قرار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لإدارة جامعة الملك سعود بتكليف راضي الزويد مديراً تنفيذياً لفرع "جستر" القصيم.
ويعد راضي الزويد من الكوادر التعليمية والعملية والإعلامية بالمنطقة.