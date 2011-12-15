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"صحة جدة" تُغلق المستشفى الميداني بناءً على توجيه "الصحة"

شكّلت لجنةً لحصر محتوياته ونقلها إلى إدارة المستودعات

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة فواز المجنوني وعضوية ستة آخرين لإغلاق المستشفى الميداني بالمحافظة بناءً على توجيه مساعد وزير الصحة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المشكلة وقفت على الموقع وقامت بحصر جميع الأثاث الطبي وغير الطبي وفق النماذج المعتمدة لذلك، وقامت اللجنة بنقلها إلى إدارة المستودعات بعد استيفاء كامل الإجراءات.

وقد تم افتتاح هذا المستشفى في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة" تُغلق المستشفى الميداني بناءً على توجيه "الصحة"
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة فواز المجنوني وعضوية ستة آخرين لإغلاق المستشفى الميداني بالمحافظة بناءً على توجيه مساعد وزير الصحة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المشكلة وقفت على الموقع وقامت بحصر جميع الأثاث الطبي وغير الطبي وفق النماذج المعتمدة لذلك، وقامت اللجنة بنقلها إلى إدارة المستودعات بعد استيفاء كامل الإجراءات.

وقد تم افتتاح هذا المستشفى في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:37 PM

"صحة جدة" تُغلق المستشفى الميداني بناءً على توجيه "الصحة"

شكّلت لجنةً لحصر محتوياته ونقلها إلى إدارة المستودعات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة فواز المجنوني وعضوية ستة آخرين لإغلاق المستشفى الميداني بالمحافظة بناءً على توجيه مساعد وزير الصحة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المشكلة وقفت على الموقع وقامت بحصر جميع الأثاث الطبي وغير الطبي وفق النماذج المعتمدة لذلك، وقامت اللجنة بنقلها إلى إدارة المستودعات بعد استيفاء كامل الإجراءات.

وقد تم افتتاح هذا المستشفى في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

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