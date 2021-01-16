وجّه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في ‫#سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

بتوجيه الوزير.. لجنة تعليمية تتوجه للملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة إشكاليات سفير2 عبدالله البرقاوي سبق 2020-01-16 وجّه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في ‫#سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك. أوضح ذلك طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 05:27 PM

اخر تعديل 16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 06:39 PM

بتوجيه الوزير.. لجنة تعليمية تتوجه للملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة إشكاليات سفير2 مطالبة برفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب في ذلك





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وجّه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في ‫#سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

أوضح ذلك طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي.