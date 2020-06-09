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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

بلجيكا تسجل 13 حالة وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات لـ 59437

سجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة.

وأوضحت أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 13 حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة.

وأوضحت أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
01:40 PM

بلجيكا تسجل 13 حالة وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات لـ 59437

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة.

وأوضحت أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

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