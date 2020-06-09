بلجيكا تسجل 13 حالة وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات لـ 59437

سجلت بلجيكا 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9619 حالة.

وأوضحت أنها سجلت 89 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59437 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 حالة جديدة مصابة بالفيروس.