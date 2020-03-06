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تطورات كورونا بالبحرين: خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي

بعد استكمالهم فترة العلاج اللازمة لمدة 14 يومًا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء الفحوصات المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي؛ ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصًا بعد خروج 26 شخصًا في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لصينية و11 صينيًّا، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

فيروس كورونا الجديد البحرين وزارة الصحة البحرينية

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تطورات كورونا بالبحرين: خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء الفحوصات المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي؛ ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصًا بعد خروج 26 شخصًا في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لصينية و11 صينيًّا، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:45 PM

تطورات كورونا بالبحرين: خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي

بعد استكمالهم فترة العلاج اللازمة لمدة 14 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء الفحوصات المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي؛ ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصًا بعد خروج 26 شخصًا في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لصينية و11 صينيًّا، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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