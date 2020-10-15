ويأتي البرنامج ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس، التي تطلقها الرئاسة العامة كل عام؛ حيث ركزت الحملة هذا العام على توزيع أدوات النظافة والتعقيم، والوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الأئمة، هدايا على المعتمرين، بمشاركة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري.

"رئاسة الحرمين" توزع الهدايا على المعتمرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-15 وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الأئمة، هدايا على المعتمرين، بمشاركة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري. ويأتي البرنامج ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس، التي تطلقها الرئاسة العامة كل عام؛ حيث ركزت الحملة هذا العام على توزيع أدوات النظافة والتعقيم، والوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 05:11 PM

"رئاسة الحرمين" توزع الهدايا على المعتمرين ركزت على أدوات النظافة والتعقيم والوقاية من الأمراض





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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الأئمة، هدايا على المعتمرين، بمشاركة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري.

ويأتي البرنامج ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس، التي تطلقها الرئاسة العامة كل عام؛ حيث ركزت الحملة هذا العام على توزيع أدوات النظافة والتعقيم، والوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة فيروس كورونا.