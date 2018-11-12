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"أمانة جدة" تعلن فتح باب الترشح لـ"18" طائفة مهنة

حددت مدة 15 يوماً لاستقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين

أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ 18 طائفة مهنة مختلفة بمحافظة جدة، خلال الفترة من يوم الأحد 2/4/1440هـ حتى يوم الأحد 16/4/1440هـ ولمدة 15 يومًا، فترة لاستقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين عبر بوابة الأمانة، في حين حددت يوم الأحد 7/5/1440هـ وحتى الخميس 18/5/1440هـ ولمدة 12 يومًا فترة لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة.

وبينت الأمانة أن على الراغبين في الترشيح الحضور إلى مبنى أمانة جدة "صالة خدمات العملاء" خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في حين وضعت الأمانة عددًا من شروط الترشح لتلك المناصب، منها أن يكون المرشح سعودي الجنسية وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة وخاليًا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد 2 صور شخصية حديثة.

وحددت الأمانة شروط التقدم لقائمة الناخبين، وهي أن يكون نشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، مع إحضار صورة إثبات الهوية الشخصية مع الأصل للمطابقة، وصورة شخصية حديثة.

يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين 22/5/1440هـ ولمدة 3 أيام موعدًا للمقابلات الشخصية وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 1/6/1440هـ، وتستقبل الطعون في المرشحين يوم الأحد 5/6/1440هـ وحتى يوم الثلاثاء 7/6/1440هـ لمدة ثلاثة أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 12/6/1440هـ من الساعة 5م وحتى 9م بمقر الأمانة الرئيسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تعلن فتح باب الترشح لـ"18" طائفة مهنة
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ 18 طائفة مهنة مختلفة بمحافظة جدة، خلال الفترة من يوم الأحد 2/4/1440هـ حتى يوم الأحد 16/4/1440هـ ولمدة 15 يومًا، فترة لاستقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين عبر بوابة الأمانة، في حين حددت يوم الأحد 7/5/1440هـ وحتى الخميس 18/5/1440هـ ولمدة 12 يومًا فترة لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة.

وبينت الأمانة أن على الراغبين في الترشيح الحضور إلى مبنى أمانة جدة "صالة خدمات العملاء" خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في حين وضعت الأمانة عددًا من شروط الترشح لتلك المناصب، منها أن يكون المرشح سعودي الجنسية وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة وخاليًا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد 2 صور شخصية حديثة.

وحددت الأمانة شروط التقدم لقائمة الناخبين، وهي أن يكون نشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، مع إحضار صورة إثبات الهوية الشخصية مع الأصل للمطابقة، وصورة شخصية حديثة.

يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين 22/5/1440هـ ولمدة 3 أيام موعدًا للمقابلات الشخصية وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 1/6/1440هـ، وتستقبل الطعون في المرشحين يوم الأحد 5/6/1440هـ وحتى يوم الثلاثاء 7/6/1440هـ لمدة ثلاثة أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 12/6/1440هـ من الساعة 5م وحتى 9م بمقر الأمانة الرئيسي.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:57 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:44 PM

"أمانة جدة" تعلن فتح باب الترشح لـ"18" طائفة مهنة

حددت مدة 15 يوماً لاستقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ 18 طائفة مهنة مختلفة بمحافظة جدة، خلال الفترة من يوم الأحد 2/4/1440هـ حتى يوم الأحد 16/4/1440هـ ولمدة 15 يومًا، فترة لاستقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين عبر بوابة الأمانة، في حين حددت يوم الأحد 7/5/1440هـ وحتى الخميس 18/5/1440هـ ولمدة 12 يومًا فترة لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة.

وبينت الأمانة أن على الراغبين في الترشيح الحضور إلى مبنى أمانة جدة "صالة خدمات العملاء" خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في حين وضعت الأمانة عددًا من شروط الترشح لتلك المناصب، منها أن يكون المرشح سعودي الجنسية وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة وخاليًا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد 2 صور شخصية حديثة.

وحددت الأمانة شروط التقدم لقائمة الناخبين، وهي أن يكون نشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، مع إحضار صورة إثبات الهوية الشخصية مع الأصل للمطابقة، وصورة شخصية حديثة.

يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين 22/5/1440هـ ولمدة 3 أيام موعدًا للمقابلات الشخصية وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 1/6/1440هـ، وتستقبل الطعون في المرشحين يوم الأحد 5/6/1440هـ وحتى يوم الثلاثاء 7/6/1440هـ لمدة ثلاثة أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 12/6/1440هـ من الساعة 5م وحتى 9م بمقر الأمانة الرئيسي.

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