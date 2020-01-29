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محدودية التمويل تعصف بهيئة الإذاعة البريطانية.. إلغاء 450 وظيفة

تجري إعادة هيكلة لتقليص النفقات

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم (الأربعاء)، أنها ستلغي 450 وظيفة من القسم الإخباري في عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص النفقات وتغيير الطريقة التي تنتج بها الأخبار لتصل إلى شريحة أصغر عمراً من الجمهور.

وأوضحت "بي بي سي" التي أُنشئت قبل 98 عاماً، والتي تخوض صراعاً مع الحكومة بشأن مستقبلها، أن عدداً أقل من المشاهدين يتابع برامجها الإخبارية، وأنها تحتاج للاستثمار في أشكال جديدة على منصاتها الرقمية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها ستغطي قصصاً أقل وسيعمل الصحفيون في فرق مركزية بدلاً من برامج محددة؛ مما سيساعد على تقليص التكرار وتوفير الأموال.

على الصعيد نفسه، أشارت "بي.بي.سي نيوز" إلى أنها توظف في الوقت الراهن نحو ستة آلاف شخص، بينهم 1700 خارج المملكة المتحدة، لكنها رفضت تحديد كم عدد الصحفيين منهم.

بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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محدودية التمويل تعصف بهيئة الإذاعة البريطانية.. إلغاء 450 وظيفة
سبق

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم (الأربعاء)، أنها ستلغي 450 وظيفة من القسم الإخباري في عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص النفقات وتغيير الطريقة التي تنتج بها الأخبار لتصل إلى شريحة أصغر عمراً من الجمهور.

وأوضحت "بي بي سي" التي أُنشئت قبل 98 عاماً، والتي تخوض صراعاً مع الحكومة بشأن مستقبلها، أن عدداً أقل من المشاهدين يتابع برامجها الإخبارية، وأنها تحتاج للاستثمار في أشكال جديدة على منصاتها الرقمية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها ستغطي قصصاً أقل وسيعمل الصحفيون في فرق مركزية بدلاً من برامج محددة؛ مما سيساعد على تقليص التكرار وتوفير الأموال.

على الصعيد نفسه، أشارت "بي.بي.سي نيوز" إلى أنها توظف في الوقت الراهن نحو ستة آلاف شخص، بينهم 1700 خارج المملكة المتحدة، لكنها رفضت تحديد كم عدد الصحفيين منهم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:01 PM

محدودية التمويل تعصف بهيئة الإذاعة البريطانية.. إلغاء 450 وظيفة

تجري إعادة هيكلة لتقليص النفقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم (الأربعاء)، أنها ستلغي 450 وظيفة من القسم الإخباري في عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص النفقات وتغيير الطريقة التي تنتج بها الأخبار لتصل إلى شريحة أصغر عمراً من الجمهور.

وأوضحت "بي بي سي" التي أُنشئت قبل 98 عاماً، والتي تخوض صراعاً مع الحكومة بشأن مستقبلها، أن عدداً أقل من المشاهدين يتابع برامجها الإخبارية، وأنها تحتاج للاستثمار في أشكال جديدة على منصاتها الرقمية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها ستغطي قصصاً أقل وسيعمل الصحفيون في فرق مركزية بدلاً من برامج محددة؛ مما سيساعد على تقليص التكرار وتوفير الأموال.

على الصعيد نفسه، أشارت "بي.بي.سي نيوز" إلى أنها توظف في الوقت الراهن نحو ستة آلاف شخص، بينهم 1700 خارج المملكة المتحدة، لكنها رفضت تحديد كم عدد الصحفيين منهم.

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