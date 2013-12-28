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البنك المركزي السعودي يُصدر تقرير المسؤولية المجتمعية الأول

يُبرز أهم الممارسات والمبادرات التي نفّذها واستهدفت أصحاب المصالح

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، تقرير المسؤولية المجتمعية الأول، الذي يبرز أهم الممارسات والمبادرات التي نفّذها البنك المركزي في هذا المجال، واستهدفت أصحاب المصالح المرتبطين بعمله حتى نهاية العام 2019م.

وركز تقرير "ساما" للمسؤولية المجتمعية، على برامج وأنشطة البنك المركزي تجاه المجتمع والبيئة، وتجاه موظفي وموظفات البنك المركزي وعائلاتهم، إلى جانب المبادرات التطوعية التي مكّنتهم من المشاركة فيها. كما احتوى التقرير على شرح مفصل للاستراتيجية التي تبناها البنك المركزي، وتستهدف تفعيل مسؤوليته المجتمعية، ورؤيته في تمكين الكيانات التي يشرف عليها؛ لتكون مسؤوليتها المجتمعية ذات أثر ملموس، إضافة إلى ذكر أهم المبادرات التي قدّمتها الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي في جانب مسؤوليتها المجتمعية.

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البنك المركزي السعودي يُصدر تقرير المسؤولية المجتمعية الأول
سبق

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، تقرير المسؤولية المجتمعية الأول، الذي يبرز أهم الممارسات والمبادرات التي نفّذها البنك المركزي في هذا المجال، واستهدفت أصحاب المصالح المرتبطين بعمله حتى نهاية العام 2019م.

وركز تقرير "ساما" للمسؤولية المجتمعية، على برامج وأنشطة البنك المركزي تجاه المجتمع والبيئة، وتجاه موظفي وموظفات البنك المركزي وعائلاتهم، إلى جانب المبادرات التطوعية التي مكّنتهم من المشاركة فيها. كما احتوى التقرير على شرح مفصل للاستراتيجية التي تبناها البنك المركزي، وتستهدف تفعيل مسؤوليته المجتمعية، ورؤيته في تمكين الكيانات التي يشرف عليها؛ لتكون مسؤوليتها المجتمعية ذات أثر ملموس، إضافة إلى ذكر أهم المبادرات التي قدّمتها الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي في جانب مسؤوليتها المجتمعية.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:51 PM

البنك المركزي السعودي يُصدر تقرير المسؤولية المجتمعية الأول

يُبرز أهم الممارسات والمبادرات التي نفّذها واستهدفت أصحاب المصالح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، تقرير المسؤولية المجتمعية الأول، الذي يبرز أهم الممارسات والمبادرات التي نفّذها البنك المركزي في هذا المجال، واستهدفت أصحاب المصالح المرتبطين بعمله حتى نهاية العام 2019م.

وركز تقرير "ساما" للمسؤولية المجتمعية، على برامج وأنشطة البنك المركزي تجاه المجتمع والبيئة، وتجاه موظفي وموظفات البنك المركزي وعائلاتهم، إلى جانب المبادرات التطوعية التي مكّنتهم من المشاركة فيها. كما احتوى التقرير على شرح مفصل للاستراتيجية التي تبناها البنك المركزي، وتستهدف تفعيل مسؤوليته المجتمعية، ورؤيته في تمكين الكيانات التي يشرف عليها؛ لتكون مسؤوليتها المجتمعية ذات أثر ملموس، إضافة إلى ذكر أهم المبادرات التي قدّمتها الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي في جانب مسؤوليتها المجتمعية.

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