النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو غريب.. سائق سيارة ضحك وهلّل عندما شاهد حادثًا

أحدهم حاول العبث مع شاحنة

في أغرب ردّ فعل على حادث سير في بريطانيا، هلّل سائق سيارة وضحك وهو يشاهد شاحنة ضخمة تُطيح بسيارة سيتروين بيكاسو فوق الرصيف، وتكسر المرآة اليسرى لها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، على طريق "إيه 444" في مدينة كوفنتري بإنجلترا، والْتقطته كاميرا سيارة كانت تسير على الطريق وأمامها سيارة سيتروين بيكاسو فضية اللون.

وتضيف الصحيفة: كان قائد السيتروين متعجلًا يرفض الانتظار وهو يسير على الطريق، وحتى حين دخلت شاحنة ضخمة أمامه على الطريق؛ قرر تجاوز الشاحنة بسرعة فدخل على اليمين بين الشاحنة والرصيف؛ لكن الشاحنة المسرعة ضغطت على السيتروين وأجبرتها على الصعود على الرصيف، كما حطمت المرآة اليسرى.

وبينما كانت كاميرا السيارة الخلفية تلتقط المشهد؛ انفجر السائق بالضحك وهو يعلق على المشهد واصفًا سائق السيتروين بأنه أحمق بسبب السرعة، ويتحدث مع شخص آخر بجواره ويقول: "انظر إلى هذا الأحمق".

وعندما حاول سائق السيتروين تجاوز الشاحنة، صرخ الرجل قائلًا: "ادخل عليه، هيا حطمه.. هيا اطح به".

وبعدها انطلقت صيحات التأييد لما فعله قائد الشاحنة.

بريطانيا حادث سير

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو غريب.. سائق سيارة ضحك وهلّل عندما شاهد حادثًا
سبق

في أغرب ردّ فعل على حادث سير في بريطانيا، هلّل سائق سيارة وضحك وهو يشاهد شاحنة ضخمة تُطيح بسيارة سيتروين بيكاسو فوق الرصيف، وتكسر المرآة اليسرى لها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، على طريق "إيه 444" في مدينة كوفنتري بإنجلترا، والْتقطته كاميرا سيارة كانت تسير على الطريق وأمامها سيارة سيتروين بيكاسو فضية اللون.

وتضيف الصحيفة: كان قائد السيتروين متعجلًا يرفض الانتظار وهو يسير على الطريق، وحتى حين دخلت شاحنة ضخمة أمامه على الطريق؛ قرر تجاوز الشاحنة بسرعة فدخل على اليمين بين الشاحنة والرصيف؛ لكن الشاحنة المسرعة ضغطت على السيتروين وأجبرتها على الصعود على الرصيف، كما حطمت المرآة اليسرى.

وبينما كانت كاميرا السيارة الخلفية تلتقط المشهد؛ انفجر السائق بالضحك وهو يعلق على المشهد واصفًا سائق السيتروين بأنه أحمق بسبب السرعة، ويتحدث مع شخص آخر بجواره ويقول: "انظر إلى هذا الأحمق".

وعندما حاول سائق السيتروين تجاوز الشاحنة، صرخ الرجل قائلًا: "ادخل عليه، هيا حطمه.. هيا اطح به".

وبعدها انطلقت صيحات التأييد لما فعله قائد الشاحنة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
01:10 PM

فيديو غريب.. سائق سيارة ضحك وهلّل عندما شاهد حادثًا

أحدهم حاول العبث مع شاحنة

A A A
أيمن حسن - الرياض
25
40,508

في أغرب ردّ فعل على حادث سير في بريطانيا، هلّل سائق سيارة وضحك وهو يشاهد شاحنة ضخمة تُطيح بسيارة سيتروين بيكاسو فوق الرصيف، وتكسر المرآة اليسرى لها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، على طريق "إيه 444" في مدينة كوفنتري بإنجلترا، والْتقطته كاميرا سيارة كانت تسير على الطريق وأمامها سيارة سيتروين بيكاسو فضية اللون.

وتضيف الصحيفة: كان قائد السيتروين متعجلًا يرفض الانتظار وهو يسير على الطريق، وحتى حين دخلت شاحنة ضخمة أمامه على الطريق؛ قرر تجاوز الشاحنة بسرعة فدخل على اليمين بين الشاحنة والرصيف؛ لكن الشاحنة المسرعة ضغطت على السيتروين وأجبرتها على الصعود على الرصيف، كما حطمت المرآة اليسرى.

وبينما كانت كاميرا السيارة الخلفية تلتقط المشهد؛ انفجر السائق بالضحك وهو يعلق على المشهد واصفًا سائق السيتروين بأنه أحمق بسبب السرعة، ويتحدث مع شخص آخر بجواره ويقول: "انظر إلى هذا الأحمق".

وعندما حاول سائق السيتروين تجاوز الشاحنة، صرخ الرجل قائلًا: "ادخل عليه، هيا حطمه.. هيا اطح به".

وبعدها انطلقت صيحات التأييد لما فعله قائد الشاحنة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,204
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,847
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,694

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة