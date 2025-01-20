النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي نفّذته "الحوثي" على مسجد في مأرب

"الخارجية": يعكس استهانة الميليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها الدم اليمني

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلّا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها الدم اليمني.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي نفّذته "الحوثي" على مسجد في مأرب
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلّا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها الدم اليمني.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:46 AM

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي نفّذته "الحوثي" على مسجد في مأرب

"الخارجية": يعكس استهانة الميليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها الدم اليمني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
527

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلّا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدّسات واسترخاصها الدم اليمني.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,073
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,498
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,131

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة