غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

بمسمى مديرة معرض ومحاسب مبيعات ومدير مالي وسكرتير

تستأنف غرفة الرياض مجهوداتها نحو تنظيم فعاليات ومقابلات التوطين بمنشآت القطاع الخاص والتنسيق ما بين طالب العمل وطالب الوظيفة وتسهيل جميع المتطلبات المرتبطة بالوظائف، وذلك لشغل 112 وظيفة للجنسين في عدد من الشركات، 89 وظيفة منها رجالية، إضافة إلى 23 وظيفة خصصت للعنصر النسائي.

وأعلنت الغرفة بالتعاون مع عدد من الشركات عن شغل الوظائف التي يبدأ التقديم لها ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى يوم الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصرًا، حيث تتمثل الوظائف بمسمى مديرة معرض ومساعدة مديرة معرض ومحاسب مبيعات ومحاسب مخزون ومحاسب تكاليف ومدير مالي وسكرتير ومساعد مبيعات واستشاري مبيعات.