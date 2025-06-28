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متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد

اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حشوداً من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وانتقد معلقون واقعة الاقتحام مشيرين بأصابع الاتهام لإيران التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.

وعبر السفير السعودي السابق في العراق، ثامر السبهان، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر: "ما يحدث الآن لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية".

ورفع مقتحمو السفارة البحرينية في بغداد لافتات منددة بورشة المنامة التي عقدت مؤخراً في البحرين لطرح الجزء الاقتصادي من خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط تواجه رفضاً عربياً واسع النطاق، فيما يتهم كثيرون إيران باستغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتها الطائفية ودعم نفوذها في دول المنطقة.

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متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد
سبق

اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حشوداً من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وانتقد معلقون واقعة الاقتحام مشيرين بأصابع الاتهام لإيران التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.

وعبر السفير السعودي السابق في العراق، ثامر السبهان، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر: "ما يحدث الآن لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية".

ورفع مقتحمو السفارة البحرينية في بغداد لافتات منددة بورشة المنامة التي عقدت مؤخراً في البحرين لطرح الجزء الاقتصادي من خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط تواجه رفضاً عربياً واسع النطاق، فيما يتهم كثيرون إيران باستغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتها الطائفية ودعم نفوذها في دول المنطقة.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:29 PM

متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
15,538

اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حشوداً من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وانتقد معلقون واقعة الاقتحام مشيرين بأصابع الاتهام لإيران التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.

وعبر السفير السعودي السابق في العراق، ثامر السبهان، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر: "ما يحدث الآن لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية".

ورفع مقتحمو السفارة البحرينية في بغداد لافتات منددة بورشة المنامة التي عقدت مؤخراً في البحرين لطرح الجزء الاقتصادي من خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط تواجه رفضاً عربياً واسع النطاق، فيما يتهم كثيرون إيران باستغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتها الطائفية ودعم نفوذها في دول المنطقة.

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