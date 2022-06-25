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رئيس "أرامكو": قلقون بشأن هجمات الخليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب

قال: مررنا بعدد من الأزمات سابقاً ولبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء

قال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

ووفق "رويترز" قال أمين الناصر؛ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد".

وأضاف "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق.. لبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة.. وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال الناصر؛ إن "أرامكو" لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "أرامكو": قلقون بشأن هجمات الخليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب
سبق

قال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

ووفق "رويترز" قال أمين الناصر؛ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد".

وأضاف "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق.. لبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة.. وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال الناصر؛ إن "أرامكو" لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
12:32 PM

رئيس "أرامكو": قلقون بشأن هجمات الخليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب

قال: مررنا بعدد من الأزمات سابقاً ولبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

ووفق "رويترز" قال أمين الناصر؛ الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد".

وأضاف "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق.. لبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة.. وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال الناصر؛ إن "أرامكو" لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

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